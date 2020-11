Koronavírus és a zenekarok – Red Rockets

A koronavírus-járvány a zenekarokat is háttérbe szorította. A helyzet kilátástalan volt számukra tavasszal, a nyár viszont hozott egy kis reménysugarat. Kisebb közönségnek ugyan, de meg tudták mutatni magukat színpadon is. A korlátozásokon viszont nemrég szigorítani kellett, a legtöbb együttes pedig a próbákat is kihagyja az egészség érdekében.

Kíváncsiak voltunk, a vasi zenekarok hogy élik meg ezt az időszakot, hogy vajon min dolgoznak addig, amíg újra biztonságosan lehet találkozni és koncerteket tartani. Sorozatot indítottunk, ahol minden részben más együttes számol be arról, hogyan vészelik át a koncert mentes időszakot. Most a Red Rockets gitárosa, Kinöhl Dávid válaszolt kérdéseinkre. Hogy élitek meg a zenekarral ezt az időszakot? Nagyon nehezen. Mindig izgatottan vártuk a következő koncertet, hogy végre újra kiengedjük a gőzt és felszántsuk a színpadot. Mivel a zenekar két tagjánál is van gyerkőc, igyekszünk óvatosabbak lenni, néhány próba el is marad emiatt. Tudtatok azért koncertezni valamennyit az idén? Összesen 10 koncertet adtunk 2020-ban, abból 5-öt az év első két hónapjában. Az év végére kezdett volna beindulni számunkra a zenei élet. November 20-án egy koncerttel ünnepeltük volna a zenekar fennállásának 8. évfordulóját, illetve további 5 buli volt még leszervezve az év utolsó hónapjára. Mitől, milyen lehetőségektől estetek el a vírus miatt? Az idei évben terveztünk stúdióban rögzíteni 3 új dalt, a második nagylemezünk előfutáraként, illetve legalább egy dalhoz forgattunk volna videoklipet is. Ezen tervek költségét a tavaszi koncertszezonból finanszíroztuk volna. Mivel ez elmaradt, sajnos nem jutott pénz a dalok felvételére.

Ősztől több állomásra is becsatlakoztunk volna, az idén 25 éves Rómeó Vérzik zenekar születésnapi turnéjára. Sajnos ez sem valósult meg. Dolgoztok valamin találkozás nélkül? Most épp egy kis szünetet tartunk, igyekszünk nem elkapni semmilyen vírust. Dolga mindenkinek van bőven otthon is, így nem unatkozunk. Természetesen a háttérben mindenki a lehetőségeihez mérten gyakorol, videót vesz fel egy gitárszólóról, dalolászik és dalt ír a készülő nagylemezre. Egyre több zenekar ad online koncertet. Ti gondolkoztatok ilyenen? Mindenképp szeretnénk valahogy meglepni a -ha szabad így mondani- rajongóinkat, mivel elképesztő sokat köszönhetünk nekik. Mivel ők mindig kitartanak mellettünk, fontosnak tartjuk, hogy mi is mellettük legyünk ebben az időszakban is. Még nem tudjuk pontosan, hogy fogjuk megvalósítani, de azt megígérhetjük, hogy megteszünk mindent a lehetőségeinkhez mérten. Legrosszabb esetben a jól bevált akusztikus történet lesz. Mihez kezdtek addig, amíg normalizálódik a helyzet? Hallhatunk majd új dalokat esetleg? Bár idén nem sokat koncerteztünk, ha épp nem volt kijárási korlátozás, heti rendszerességgel próbáltunk, és dolgoztunk a következő lemez dalain. Egész jól állunk. Több dalt szeretnénk írni, mint amennyi a lemezre felkerült majd. A születésnapi koncerten szerettünk volna 2-3 új dalt eljátszani, de ez sajnos nem valósult meg. Korábban írtuk: Belestünk a szombathelyi Red Rockets együttes próbájára (Videó)