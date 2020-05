Koronavírus – Hét gyerekkel digitális munkarendben, szomszédos számok, tesztek az Illés Akadémián

Összegyűjtöttük a legfontosabb koronavírussal kapcsolatas Vas megyei vonatkozású pénteki híreket.

Hét gyerekkel digitális munkarendben – Egy szombathelyi nagycsalád otthonában jártunk

A legkisebb nagycsoportos óvodás, a legidősebb 22 éves egyetemista, korban közöttük további öt testvér és egy unokatesó. Az apa, aki a munkahelyén is teljesít és az anya, aki otthonról tanít. Egy nagycsalád, akiket másfél hónapja egy bárkára – haza – terelt a koronavírus. Melyikük hogyan éli meg a hosszúra nyúlt digitális távoktatást? Kiből mit hoz ki az összezártság? Tóthék – és ezért külön köszönet nekik – kendőzetlenül válaszoltak. A teljes cikket ITT olvashatja.

Fontos, hogy minden behívott részt vegyen a koronavírus-szűrővizsgálaton

rendkívül fontos, hogy azok, akik meghívó levelet kaptak a tesztelésre, részt is vegyenek rajta. Az alábbiakban a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ közérdekű levelét osztjuk meg, akik a Vas megyében szervezett vizsgálatokat folytatják. Erről ITT olvashat.

Újranyit a létesítmények többsége – Kőszegtől Szentgotthárdig egyre több helyen sportolnának

Vas megye nagyobb városaiban érdeklődtünk: élnek-e a kormányrendelet adta lehetőséggel, megnyitják-e, és ha igen, milyen feltételekkel az önkormányzati sportlétesítmények kapuit? A kérdésekre ITT adunk választ.

Koronavírus-tesztet végeztek el az Illés Akadémia növendékein, dolgozóin

Az Illés Akadémia menedzsmentje és élettani részlege szűrővizsgálatot tartott, amelyen az akadémiai munkatársak és a növendékek (U14-től U19-ig) vettek részt – felmérve, hogy bárki közülük áteshetett-e korábban a koronavírus okozta betegségen, vagy hordozó lehet-e. A COVID-19 tesztnap péntek reggel nyolctól délután ötig szigorú higiéniás körülmények között, előre egyeztetett beosztás alapján zajlott. A további részletekről ITT írunk.

Vajon több munkája van ezekben a hetekben a betegjogi képviselőnek? Miben tud segíteni?

A Markusovszky kórház honlapján április elején közzétett tájékoztatóban az szerepel: a kormány által elrendelt veszélyhelyzet a jogvédelmi képviselők feladatellátását is befolyásolja. Ők is minimálisra csökkentik a közvetlen személyes kapcsolattartások számát. Ám telefonon, e-mailen és egyéb infokommunikációs platformon folyamatosan elérhetők a betegek, az ellátottak és a gyermekek, valamint hozzátartozóik és törvényes képviselőik részére. Így is maradéktalanul el tudják látni a feladatukat? Okoz-e ez nehézséget, kényelmetlenséget? Egyáltalán: mik a feladataik? Milyen esetben érdemes a segítségüket kérnünk? – erre is kíváncsiak voltunk. A kérdésekre a válaszokat ITT találja.

Vas a legkevésbé fertőzött megye, de mi a helyzet a szomszédainkkal?

Míg megyénkben a számok eddig biztatóak, korábban többször is írtunk arról, hogy a szomszédos megyékben, pontosabban Zala megyében megugrott az igazolt fertőzöttek száma, ezzel korábban a harmadik legfertőzöttebb megyének számított. Teljes cikkünket ITT olvashatja el.