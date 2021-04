Koronavírus: így alakultak az elmúlt hetek esetszámai Vas megyében

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, a koronavírus-járvány harmadik hulláma Vas megyét sem kíméli. Összegyűjtöttük az elmúlt közel egy hónap járványügyi adatait, hetekre lebontva, hogy lássuk, hányadán is állunk most, merre mutat a tendencia.

Április hónapban a hétfővel, vagyis tizenkilencedikével bezárólag összesen 3208 betegnél állapították meg a fertőzést Vas megyében. Ez azt jelenti, hogy a járvány kezdete óta az összes regisztrált esetszámnak (jelenleg 21877) közel a hetede az elmúlt 19 nap leforgása alatt történt. Áprilisban eddig átlagosan tehát naponta 169 személynél mutatják ki a koronavírust megyénkben. Az elmúlt 19 nap alatt mindössze csak háromszor volt arra példa, hogy 100 alatt maradt a napi esetszám. Harmadikán és tizedikén viszont 300 felett is járt ez a szám, de négy alkalommal a 200-at is túllépte. A legkevesebb most vasárnap, vagyis 18-án volt (67), a legtöbb pedig 10-én (325).

Nézzük, mi történt az előző héten, vagyis április 12-18-ig. Hosszú idő után arról számolhatunk be, hogy nem érte el az ezres határt az egy hét alatt regisztrált fertőzöttek száma Vasban, ugyanis 959-nél megállt. Hétfőről keddre egy jelentős ugrás történt, ugyanis míg a hét első napján 83, addig a másodikon már 212 volt a napi esetszám, aztán szerencsére a hét további részében már nem ment 200 fölé, viszont 100 alá is csak egyszer, vasárnap. Ez átlagosan napi 137 fertőzöttet jelent megyénkben, ami persze nem kevés, ám az elmúlt hetek tendenciáit nézve mindenképpen ad némi bizalomra okot. Mutatjuk is, hogy miért.

Két hete (5-11.) hét nap alatt 1209 esetet diagnosztizáltak Vas megyében, ami átlagosan 173 napi esetszámot jelent. Három héttel ezelőtt (03.29-04.04-ig) még nagyobb volt a baj. Akkor ugyanis hét nap alatt 1605 betegnél mutatott pozitív értéket a koronavírus-teszt megyénkben. Ez átlagosan 229 fertőzöttet jelentett, és még mindig nem ez volt az elmúlt időszak csúcsa. Az négy hete volt (03.22-28.), amikor már a kétezer közelében (pontosan 1897) volt a heti fertőzöttek száma Vas megyében. Azon a héten átlagosan 271 betegnél állapították meg a fertőzést.

Összességében kijelenthető, hogy csökkenő tendenciát mutatnak az adatok, de azért még teljesen nem lélegezhetünk fel, hiszen az elmúlt héten is 100 felett alakult a napi átlag. Viszont a 137, és a négy hete történt 271 között azért jelentős javulás állapítható meg.

Eközben, ahogy arról már reggel beszámoltunk, országszerte összesen már 3 266 425 személyt oltottak be, közülük 1 391 381 fő már a második oltását is megkapta.