Beutazási korlátozások, karantén és kötelező maszkviselés Ausztriában

Hétfőtől Ausztria szigorította a beutazási szabályait, harminckét ország esetében karanténkötelezettséget kell vállalnia a beutazóknak. Péntektől ismét kötelező lesz a maszkhasználat a szupermarketekben és a tömegközlekedési eszközökön, valamint a postákon és a bankfiókokban.

Hétfői adatok alapján 1599 az aktív betegek száma Ausztriában. A legtöbb aktív fertőzöttet, 554 főt Bécsben tartják számon, Karintiában jelenleg tíz, Burgenlandban 27 koronavírusos beteg van. Ausztriában a hét elejéig 713 koronavírusos beteg hunyt el. Összesen 853 169 vírustesztet végeztek országszerte.

Hétfőtől Ausztria szigorította a beutazásra vonatkozó szabályait. Koronavírus-járvány szempontjából kockázatot jelentőnek soroltak be 32 országot. Nem szállhatnak le a nyugat-balkáni országokból – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia –, Bangladesből, Bulgáriából, Brazíliából, Chiléből, a Dél-Afrikai Köztársaságból, Ecuadorból, Egyiptomból, az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból érkező járatok. Nem kapnak leszállási engedélyt a Fehéroroszországból, a Fülöp-szigetekről, Indiából, Indonéziából, Iránból, Mexikóból, Moldáviából, Nigériából, Oroszországból, Pakisztán, Peruból, Portugáliából, Romániából, Svédországból, Szenegálból, Törökországból és Ukrajnából Ausztria felé közlekedő repülőgépek sem.

A jelenleg érvényes beutazási korlátozások a fenti országokból visszatérőkre érvényesek, Magyarországra nem vonatkoznak az új szabályok. Az előbb felsorolt országokból visszatérőknek rendelkezniük kell három napnál nem régebbi negatív PCR-teszttel. Ha ezt nem tudják felmutatni, kénytelenek vállalni a házi karantént és kötelesek 48 órán belül saját költségükre elvégeztetni a koronavírustesztet. Ha ezt elmulasztják, akár 1450 eurós pénzbírságra is számíthatnak.

Günther Ofner, a Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtér vezérigazgatója bejelentette, hogy meghosszabbítják a schwechati tesztállomás nyitvatartási idejét. Augusztus 1-jétől a PCR-teszteket naponta reggel hét és este nyolc óra között lehet elvégeztetni a Bécsi Egészségügyi Központban, az Office Park 3 épületében. A tesztelés július végéig hétfőtől péntekig reggel kilenc és délután öt óra között, hétvégéken pedig délelőtt tíz és délután négy óra között lehetséges a reptéren. Költsége 190 euró, fizetni kizárólag hitel- vagy bankkártyával lehet. Az eredmények három-hat órán belül már elérhetők.

Péntektől ismét kötelező országszerte maszkot viselni a szupermarketekben, a pékségekben, a húsboltokban, a benzinkutak üzlethelyiségeiben, a postákon és a bankfiókokban. A maszkviselési kötelezettség ezeken túl vonatkozik a tömegközlekedőkre és az egészségügyi intézmények, vagy bentlakásos szociális intézmények, otthonok látogatóira. Továbbá kötelező az orr és a száj eltakarása a taxikban, a sikló- és fogaskerekű vasutakon, kirándulóbuszokon és a kirándulóhajók belső tereiben, valamint a zárt térben zajló rendezvényeken Maszkot kell viselni azoknál a szolgáltatóknál, akiknél a legalább egyméteres védőtávolság nem betartható, és más védőeszközt nem használnak. Az Osztrák Szövetségi Kormány a döntését a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésével indokolja.

Az országos rendelkezéseken túl az egyes tartományok és városok további szigorításokat vezethetnek be. Felső-Ausztriában például az üzletekben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, Salzburgban egyes nagy ügyfélforgalmú hivatali épületekben kötelező a maszkhasználat. Klagenfurt vásárcsarnokaiban, piacain, bolhapiacain – kivéve a gasztronómiai árusítóhelyeket –, ezenfelül 21 óra és 2 óra között Velden, Pörtschach és Krumpendorf am Wörthersee valamint St. Kanzian am Klopeiner See települések egyes közterületein, közparkjaiban írnak elő az orr és a száj eltakarására vonatkozó kötelezettséget.

E hónap elejétől ismét megengedett kül- és beltéren sportolni és a csapatsportra sincs korlátozás.

A legfeljebb száz fős rendezvényeknél július 1-jétől megszűnt az időkorlátozás és a pincéreknek sem kell maszkot viselniük.