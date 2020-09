Koronavírus: olvasóink is kérdezhettek, az infektológus válaszolt

Ahogy fokozódik a járvány, és már a közvetlen környezetünkből hallunk Covid–19-ben megbetegedett emberekről, az aggodalmunk is nő. Dr. Schneider Ferenc infektológust faggattuk járvánnyal kapcsolatban – olvasóink is kérdezhettek.

Jelentősen növekedett az elmúlt két hétben a regisztrált koronavírusos esetek száma Magyarországon. Lassan ezres nagyságrendű új fertőzöttel lehet számolni naponta, nem túlzás tehát robbanásszerű változásról beszélni, bocsátja előre a főorvos.

A kérdésre, hogy milyen tendenciák alapján terjed a járvány, súlyosbodik-e a helyzet ősszel és télen, azt feleli, a jóslás nem könnyű.

– Amióta az emberek elkezdtek szabadabban mozogni, ráadásul megkezdődött az iskola, a közösségi terjedés jellemző, és a kontaktszemélyek száma is megnőtt. Aki enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen „szórta és szórja” a vírust, az sok embert megfertőzhetett, és ez várható a továbbiakban is. A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jelentkezik, mégis más képet mutat, mint tavasszal. Nyár végén és szeptember első heteiben a fiatalok között mutatták ki a Covid–19-et a legnagyobb számban. A tüneteik jellemzően gyengébbek, sokan tünetmentesek. A súlyos lefolyású esetek most is az idősebbek közül kerülnek ki, bár a fiatalok és a középkorosztályhoz tartozók közül is van, aki kórházi kezelésre szorul. Ha a fiatal fertőzi meg az idős embert, az továbbra is nagy kockázatot jelent – mondja Schneider Ferenc, hozzátéve, hogy a vizsgálat mindig az adott pillanatban érvényes helyzetet tükrözi.

Egyik olvasónk gyermeke négy hónapos. Bevásárlásnál vagy rokonlátogatásnál is nagy dilemma számára, hogy magával vigye-e a kicsit.

– A kisgyerekeknél és a csecsemőknél a koronavírus-fertőzés legtöbbször feltűnően enyhén zajlik. Egyelőre nem tudni, mi ennek a magyarázata. Elképzelhető, hogy a gyerekekben a vírust kötő receptor még nem köt annyira, vagy nem fejlődött ki, illetve, hogy a vírus nem végez olyan pusztítást a gyerekek légzőszerveiben, mint a felnőttekében. Úgy tűnik, ha nem is védettek, a fertőzést jobban viselik – hangzott a válasz. Hogyan és mennyi idő alatt gyógyul a Covid? Eltűnik a vírus a sejtjeinkből, vagy a DNS-ünkbe épülve nyugvó állapotba kerül a fertőzött sejt? – kérdezte egy másik olvasónk, akinek tünetei elmúltával pozitív maradt a PCR-tesztje, és egészségügyi dolgozóként karanténban ragadt.

– A vírusfertőzések általában úgy zajlanak le, hogy amikor bekerül a vírus a szervezetbe, a megfelelő helyen megtapadva, receptorhoz kötődve bejut az adott sejtbe, ott szaporodni kezd, és amikor eléri a megfelelő szaporodási számot, megjelennek a betegség tünetei. Amikor a szervezet ellenanyagot kezd termelni a kórokozóval szemben, az ellenanyagok blokkolják a vírusokat, összekapcsolódnak vele és semlegesítik, majd az immunsejtek „eltakarítják az útból” a vírussal fertőzött sejteket, és egy idő után vírusmentesek leszünk. Van, amikor tartósan vírushordozóvá válik valaki, anélkül, hogy betegségtüneteket mutatna. Az új koronavírusról még nem tudni, hogy integrálódik-e valamelyik sejtünkbe és ott maradhat-e életre szólóan. Évek kellenek, hogy a jelenséget megfigyelni, értelmezni lehessen.

Többen rákérdeztek: érdemes-e beadatniuk ősszel az influenza elleni védőoltást? Az infektológus válasza egyértelmű igen. Az új koronavírusról és az influenzavírusról is tudjuk, hogy az idős, krónikus betegségben szenvedő embereknél magas arányban képes súlyos betegséget okozni. Arról pedig kevés ismeretünk van, hogy mire számíthatunk, ha a két vírus egyszerre van jelen egy közösségben vagy egy emberben. A krónikus betegek, anyagcserebetegek, cukorbetegek esetében az influenzaoltás komoly megelőző védőoltás. Az egészségeseknek is javasolják, így az influenza ellen rendelkeznek majd bizonyos védettséggel.

Meddig mehet el a vírusfertőzés hatása? – ezt akarta tudni az egyik kérdező. A vírusfertőzés bizonyos esetekben a központi idegrendszert is érintheti, de a domináns a légzőszervi megbetegedés. A betegség súlyosságát leginkább úgy tudják lemérni, hogy a betegnek milyen a gázcseréje, kíséri-e tüdőgyulladás a fertőzést, lélegeztetésre szorul-e vagy sem. Előfordul, hogy szív­elégtelenség vagy stroke lép fel. Ilyenkor nem egyértelmű, hogy egyébként is megtörtént volna-e a beteggel, vagy a koronavírusnak is szerepe van ebben. Összességében változatos állapotok alakulhatnak ki – embolizáció, véralvadási problémák, szívelégtelenség, hasmenés – de a leggyakoribb a légzőszervek megbetegedése.

Többen kérdezték: vége lesz-e a járványnak valaha. A főorvos állítja: igen, előbb-utóbb minden járványnak vége szakad, de nem jósolható meg, hogy mikor. Az eddig ismert koronavírusoknak szezonalitásuk volt, az új koronavírus ezzel szemben nem tűnt el a populációból, és most újra fellángolt. Ahogy a populáció átfertőződik, vagy megjelenik a védőoltás, arra lehet számítani, hogy lecseng. A védőoltáson továbbra is dolgoznak, de néhány hónapba biztosan beletelik, mire minden biztonsági előíráson keresztülmegy.