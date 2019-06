Korszerűsítették a gencsapáti iskolát

Ünnepelt az Apponyi Albert Általános Iskola szombaton, energetikailag korszerűsítették az épületet: összesen több mint százmillió forintot fordítottak a felújítási munkákra.

Feldíszített folyosó, ünneplőbe bújt iskolások jelezték az érkező vendégeknek: fontos mérföldkő, jelentős beruházás elérését ünnepli a gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola. A fejlesztés közös munka eredménye: Gencsapáti önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma valósította meg több mint százmillió forintból.

A projekt révén hőszigetelték az intézmény homlokzatát, a tetőn víz- és hőszigetelési munkák zajlottak, termosztatikus szeleppel látták el a radiátorokat, nyílászárókat is cseréltek: az 1981-ben épült intézmény ablakainak, udvarra, utcára nyíló ajtóinak a nagy részét 2006-ban már kicserélték, a mostani pályázattal azokat szerezték be, amelyek akkor kimaradtak. Napelemet is kapott az oktatási intézmény. A munkákat tavaly április 17-én kezdték meg.

Bodorkós Ferenc polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az önkormányzat képviselő-testülete befektetett a jövőbe azzal, hogy a pályázati pénzen túl forrást biztosított a tervezett munkák befejezésére: több mint harmincmillió forinttal egészítette ki az elnyert összeget. A település első embere hozzátette: pénteken megjelent egy újabb pályázati lehetőség a kormány honlapján, tornaterem építését szeretnék megvalósítani következő lépésként.

Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: Gencsapáti olyan hely, amely erőt merít a múlt értékeiből, ugyanakkor a jövőre koncentrál. Nemrég óvodaavatón vettek részt, most pedig az iskola korszerűsítését ünneplik: 2014 óta összesen több mint 812 millió forintot fordítottak fejlesztésekre, a pénzt nemcsak intézményekre, hanem utakra és járdákra is fordították.

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője a települési és a megyei önkormányzat közös projektjeit emelte ki, egy jelenleg zajló turisztikai beruházást említett. Emlékeztetett arra, hogy öt éve indult a megyei Települési Operatív Programok tervezése, a jelenleg a megyei hivatal által menedzselt beruházások száma lassan meghaladja a százat. A jegyző hozzáfűzte: Vas megyében régóta nem volt ilyen mértékű fejlesztés.

Gerencsér Beáta igazgató megköszönte a munkát a falu képviselő-testületének a forrás egy részének rendelkezésükre bocsátásáért, a Szombathelyi Tankerületi Központnak a közüzemi energiaforrások biztosításáért, a kivitelezőknek a felújításért. A diákok műsorral készültek. NJU