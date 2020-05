Korszerűsítik és bővítik a szelestei óvodát

Százmillió forint jut TOP-forrásból az óvoda bővítésére, ami a gyermeklétszám növekedése miatt vált szükségessé. A Magyar falu program révén új traktor segíti a köztéri munkákat.

2019 tavaszán adott be támogatási kérelmet a Terület- és településfejlesztési operatív programban kiírt pályázatra Szeleste önkormányzata. Nemrég kiderült, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal koordinálásával zajló programban 100 millió forintot költhetnek óvodafelújításra.

Németh István polgármester elmondta, örülnek a lehetőségnek: a településen 1959 óta működik óvoda. Az épület, amelyben helyet kapott, még a 19. század végén épült, ráfér tehát a korszerűsítés. Jelenleg 33 gyermek teljes ellátásáról gondoskodnak, szeptembertől viszont már 36 óvodásra számítanak. Jók a most 663 lakosú Szeleste demográfiai mutatói, szükségessé vált az intézmény bővítése – ezt célozta a pályázat, amelyen most támogatást kapott az önkormányzat. Az ovi alapterületének bővítésével a mai kor igényeinek megfelelő intézmény létesül majd, a végleges tervek most készülnek.

Ugyancsak sikeresen pályázott az önkormányzat tavaly a Magyar falu programban: közterület karbantartását szolgáló eszköz beszerzésére nyertek 4,9 millió forintot. Nemrég érkezett meg az új traktor, amely a közterületek és a 13 hektáros arborétum gondozására is tökéletesen alkalmas. Ágh Péter országgyűlési képviselő a támogatások kapcsán úgy fogalmazott:

– Közös munkánk révén korábban is több lépést tehettünk azért, hogy előrébb lépjen a falu: gondoljunk a csatornahálózat kiépítésére, az orvosi rendelő felújítására és a Magyar falu program révén közterületi eszköz beszerzésére. A legújabb jó hír pedig a legfiatalabb nemzedéknek teremt még jobb körülményeket, nagyon komoly értékben. Szeleste minden lakójának kívánom, hogy őrizzék meg a tenni akarásukat az otthont adó településükért!