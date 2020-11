Korszerűsödik az iskola, a konyha, épül a bölcsőde Jánosházán

Jól halad az iskola és a báziskonyha energetikai korszerűsítése, és épül a bölcsőde Jánosházán. Az iskola már most vonzóbb, egyre több a diák. A több száz millió forintos beruházásokat járta be és méltatta a napokban V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője.

– Már most érezzük a hatást, nem fázunk – kezdte Csik Józsefné, a Batthyány Lajos Általános Iskola intézményvezetője az eredmények sorolását. A gázkonvektorok nem fűtötték be az épületet, különösen a folyosók maradtak hidegek a régi nyílászárókkal. A komfortosabb épület vonzóbb a családoknak, már most is emelkedett a Batthyány-iskola létszáma: 92 után 111 tanulójuk van, a következő tanévre az eddiginél több, 18 elsőst írattak be.

A TOP-kiíráson nyert pénzből korszerűsítik az iskolát és a báziskonyhát is – emlékeztetett Kiss András polgármester. A rezsiköltséget elnézve nagyon ideje volt, hogy modern energetikával szereljék fel az épületet: három hőszivattyút állítottak munkába, napelemeket telepítenek.

Az iskola és a konyha zárja a közintézmények sorát a felújításban – ezt már Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta. Az iskola belső felújítását is remélik mielőbb, V. Németh Zsolt közbenjárását kérik, ahogy az iskola mellé egy sportcsarnok építéséhez is.

– Azt látom, hogy Jánosháza az élet szinte minden területén minőségi javulást ér el, legyen az a közlekedési infrastruktúra, a kultúra vagy a sport – méltatta az építkezéseket V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Dicsérendő, hogy a legnagyobb figyelmet arra fordítják, vonzóvá tegyék a települést a gyermeket vállalók számára. V. Németh Zsolt szerint a következő ciklusra más fejlődési szakaszba léphet

Jánosháza.