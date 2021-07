Körülnéztünk két Vas megyei kempingben, külföldi és magyar vendégekkel is beszélgettünk

Két kempinget is felkerestünk a napokban. A látogatók 60-70 százaléka külföldi, sok a törzsvendég, akik örülnek, hogy újra jöhetnek: német, cseh, angol, elvétve magyar szót is hallottunk.

Ezt ne hagyja ki! Pont Ott Parti percről percre: felvételi ponthatárok élőben itt!

Szeles, de meleg napon, déltájban érkezünk a sárvári fürdőhöz tartozó négycsillagos kempingbe. A gondosan nyírt sövénnyel elválasztott lakókocsi-beállóhelyek, mobilházak és apartmanok többsége láthatóan foglalt, mégis nagy a csend körülöttük. Kovács Anita értékesítési és szállodavezető nyugtázza a helyzetet: recepciójuk 8-tól 12-ig és 14.30-tól 19.30-ig van nyitva, a főszezonban 22 óráig. Naponta déltől fél háromig pedig szilencium van érvényben: ez idő alatt nem indíthatják be járműveiket a vendégek.

– A kemping nyugodt zóna, amikor csendes pihenő van. A mediterrán országokban vannak hasonló szabályok. A törzsvendégeink ragaszkodnak is ehhez – mondja. Márpedig belőlük sok van. Az idelátogatók 60-70 százaléka külföldi: csehek, németek, osztrákok, lengyelek, elvétve skandinávok, belgák, svájciak is jönnek. Ennek megfelelően a magyaron kívül német, angol, cseh nyelven is olvasható a házirend. Mint megtudjuk, a magyarok főleg a mobilházakat és az apartmanokat bérlik. A lakókocsis utazás még kevésbé népszerű itthon.

– Rá vagyunk utalva a nemzetközi piacra, arra, hogy szabadon tudjanak közlekedni a külföldi vendégeink. Onnan számítjuk a szezont, amikor már jöhettek. Májusban született egyezmény a beoltottak Magyarország és Csehország közötti szabad utazásáról. Később az uniós Covid-igazolvánnyal még több vendéget fogadhattunk. Némi visszaesés azért érezhető az előző évekhez képest. Szerencsére viszont rengeteg a visszatérő, szinte személyesen ismerünk mindenkit. Sokan két-három hétre is berendezkednek.

Fürdőznek minden nap, kirándulnak a városba, kerékpároznak, aktívan töltik a szabadidejüket. A szezon október végéig tart. Nyár végétől a gyerekes családok helyét átveszi a középkorosztály és az ötven felettiek – halljuk a kempingvezetőtől, akivel még teszünk egy kört. Marta Bockovát és Bohumil Bockot szólítjuk meg, akik Csehországból gyerekekkel jöttek. Csak dicsérő szavakat mondanak a kempingről, már több mint tízszer jártak itt.

A gyerekek imádják a csúszdákat, a fürdő, a város mind visszahozzák őket, mondják. A gyerekeik közül éppen egyet sem láttunk, a kempingben megszálló családok hasonló korú ifjaival játszanak valahol. Az elköszönéskor még a recepción kiderül, adódnak speciális helyzetek, de amiben tudnak, segítenek a vendégeknek. Aznap például órákon keresztül szerelték egy hazainduló osztrák család autóját a munkatársak, úgy tűnt, egy új akkumulátor megoldja a kérdést. Előfordult már, hogy egy lakókocsiban elromlott a hűtő, akkor ahhoz kerestek szerelőt.

Sárvárról Mesteribe jó negyedóra alatt érünk át. A termálfürdő árnyas, takaros kempingjében Patyi Gáborné Renáta szállodavezető fogad.

– Májusban tudtunk nyitni, egy ideig szinte csak magyar vendégek érkeztek, közülük is a védettségi kártyával rendelkezők. Szívesen jöttek volna a külföldiek is, sokan telefonáltak, de nem tudtuk őket fogadni. Most már érezhető a forgalomnövekedés, kevés az üres területünk – mondja, és ő is megerősíti: a külföldiek vannak többségben. A fürdőn ilyenkor van a főszezon, de a kempingben húsvéttól júniusig. Utána sokan a tavakat választják, augusztus végén visszatérnek és október végéig Mesteriben töltik az idejüket. Vannak telepített vendégeik is, magyarok, németek egyaránt, akik egész nyáron a kempingben élnek, kis túlzással ki se mozdulnak onnan.

Kaló József és a felesége Szabadbattyánból érkeztek, nemzeti színű zászlóval feldíszített „házikójukat” csinosítgatják ottjártunkkor. Visszakérdezünk, amikor József azt mondja: a mostani a harmincadik alkalom, hogy Mesteriben járnak.

– A nagyságrend stimmel. A lényeg, hogy minden évben többször jövünk. Tavaly még lakóbusszal jöttünk, azt eladtuk, fixre telepítettük a lakókocsit – mondja. A kérdésre, hogyan telnek a napjaik, úgy felel: lelkesen. – Azt mondom mindig a barátaimnak: ha valaki hatalmas dolce vitára vágyik, az nem jó helyen jár. Mi a nyugalom, a pihenés szigetét találtuk meg itt. Nagyon sok mindent nem fedeztünk még fel a környéken. Amikor beérünk a kempingbe, legfeljebb bevásárolni megyünk ki Celldömölkre, és a kemping-fürdő területén töltjük az időnket. Holnapra vendégeket várunk, a barátainkat, amúgy meg mindenkivel barátkozunk a kempingben.

Átellenben egy kedves német házaspárral találkozunk: Barbara és Siegfried Sujer Stuttgart mellől érkeztek. A mostani a 12. alkalmuk Mesteriben. Barbara kerekesszékes, de mivel akadálymentes a terep, gond nélkül közlekedik, a medencébe is be tud jutni. Megcsodáljuk telepített lakókocsijuk nagy gonddal kialakított előkertjét, majd benézünk a konyha-nappali részbe. Barbara és Sigi Magyarországon esküdtek 2007-ben, a Bács-Kiskun megyei Nemesnádudvaron. A férj édesapja magyar származású, ezért is húz ide a szívük. Az év nagy részében itt élnek, idetartoznak, nagyon rosszul érintette őket, hogy nem jöhettek. Ők is, ahogy többen a kempingben, gyógyulnak a víztől és a közösségtől.