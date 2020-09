Kőszegen rettegnek Rambótól, a kecskétől

Szabadon jár-kel egy hatalmas, agresszív kecske a kőszegi hegyen. Osztrák tulajdonosa egyszerűen nem hajlandó elzárni az állatot, az itt élők pedig tragédiától tartanak.

Nyitrai Nóra és férje, Erdősi Péter négy gyermekükkel tavaly decemberben költöztek Kőszeg Felső ősdűlő városrészébe abban a reményben, hogy itt, távol a város zajától nyugalomra lelnek. Ez év augusztusáig minden rendben is volt, ám ekkor először csak az utcájukban, később már a kertjükben is feltűnt Rambo, a hatalmas kameruni bakkecske. Gazdája bizonyára nem véletlenül választotta neki ezt a nevet, nemcsak méretei átlagon felüliek, de meglehetősen agresszív is.

Rambo okkal bukkant fel, a család nőstény kecskéjére fájt a foga, míg baktársával bizonyára szeretett volna megküzdeni. Rambo könnyűszerrel bejutott a kertbe, mert bár azt elölről kerítés és kapu védi, oldalról, a szomszédok felől szabad a járás, mivel ott igencsak foghíjas a kerítés, de ha nem lenne az, egy kecskének – különösen, ha ilyen nagy és elszánt – egy sima kerítés nem jelenthet problémát. Nóra és Péter egy videót mutat, amin az látható, hogy Rambo hatalmas szarvaival többször nekiront a két apró kecskének otthont adó ólnak, és bizonyára be is jutott volna, ha nem sikerül nagy nehezen elkergetni. Egy másik alkalommal a tyúkól vált a felbőszült kecske áldozatává.

Rambo egyébként korábban is ólálkodott már az utcában, ám az, hogy bejutott a kapun belülre, merőben új helyzetet teremtett, hiszen most már a házuk előtt sem lehettek biztonságban, így aztán azóta a gyerekek nem is mehetnek ki a kertbe felügyelet nélkül. Persze próbáltak szót érteni az osztrák tulajdonossal, többször nyomatékosan is megkérték, zárja el jól az állatot, mivel az veszélyt jelent mindenkire, ám nem történt semmi.

Nóra és Péter szeptember óta háromszor hívta ki a rend­őrséget, hogy intézkedjenek. A kiérkező rendőrök próbáltak is segíteni, felszólították a tulajdonost, hogy gondoskodjon állata védelméről, ám, mint mondták, ők többet nem tehetnek, így aztán maradt is minden a régiben. Ezért három hete, a helyi jegyzőhöz, mint elsőfokú állatvédelmi hatósághoz fordultak, ám az ügyben azóta sem nem történt előrelépés.

Kérdéseinket mi is elküldtük dr. Zalán Gábornak, de választ mi sem kaptunk. Értesüléseink szerint hasonló esetben egyébként hatvan napja van a hatóságnak intézkedni, akik miután levélben kiértesítik a tulajdonost, helyszíni szemlét tartanak, és az alapján hoznak egy határozatot, amit az érintett már csak a bíróságon támadhat meg. Miután azonban a kecske alapesetben nem veszélyes állat, nincs ok a sietségre, csakhogy Nórának, Péternek és a négy kicsinek, addig is itt és így, félelemben kell élnie.

Azóta már eladták szeretett kecskéiket is, annyira tartottak attól, hogy Rambo kárt tesz bennük, és titkon abban is bíztak, így majd elkerüli őket az agresszív állat, ám nem így lett. Rambo azóta is rendszeres vendég a háznál, kárt téve a veteményesben, a különleges gyümölcsfákban, és arról is minden esetben gondoskodik, hogy vizeletével kijelölje territóriuma határait.

Mint kiderült, Rambo notórius szökevény, tavaly szinte napra pontosan ilyentájt kóborolt el, hogy aztán másodmagával együtt Cákon fogják be. Minderről akkor a vaol.hu is beszámolt, és az is gyorsan kiderült, hogy az állat viselkedése nemcsak nekik jelent gondot. Amerre jár, kárt csinál, pár házzal odébb a kerti bútorokat aprította, de gyakorlatilag a fél hegyet rettegésben tartja, ezért a legtöbben már ki sem engedik gyermekeiket az utcára egyedül. Félelmük nem alaptalan: augusztus 26-án egy felbőszült kos egy nőt halálosan, egy férfit életveszélyesen megsebesített a Veszprém megyei Szentgál közelében. Nóra és Péter reméli, hogy nem várják meg a hatóságok, amíg itt is hasonló tragédia történik.

