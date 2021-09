Kőszeghegyalja egyik összetartó csapata a Kőszegdoroszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület – fotók

A 127 éve alakult és 15 éve újraszerveződött Kőszegdoroszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesületről szertárukban Máté Csaba parancsnokkal, Kutschi János parancsnokhelyettessel és Németh András elnökkel beszélgettünk.

A Fő út 63. alatti tűzoltószertár 2011-ben felújított klubhelyiségében szóba kerül az alakulás éve, 1894 és egy másik fontos évszám: 2006, ekkor alakult újra az egyesület 23 fővel. Kevés dokumentum maradt a régi időkből, mondják a vezetők: nemrég kapták meg és köttetik majd be az 1957-es és későbbi egységkönyveket, és mint kiderül, évtizedekig, egészen a ’80-as évek végéig szinte alvó állapotában volt az ÖTE falujukban, utána kezdődött „mozgolódás”. Kőszegszerdahely volt sokáig a központ, a szomszéd településeken pedig egy-egy „pótkocsi volt csak fellelhető, amibe belefért egy szivattyú és a tömlők”, mesélik. A korábbi tagok – Kutschi István, aki 1994-ig volt elnök és társai – tartották egybe az ÖTE-t, versenyekre is jártak. Naisz Károlyné, az akkori polgármester és Kutschi István szorgalmazták az újjászerveződés ötletét a 2000’-es évek elején. A 2006-os újraalakulás után négy évvel lebontották a szertár tetejét, akkor kezdődött a felújítás. Alul szociális helyiség kapott helyet, a felszereléseket is az alsó szinten tartják. A nagy kapun a Steyr 590 típusú, 2000 liter víz és hat ember szállítására alkalmas tűzoltó-fecskendővel járnak be. Az Ausztriában vásárolt gépjármű éppen befér a szertárba, kiderül: a mérete is döntő szempont volt a választásnál. A régi Zuk-ot váltotta, még korábban egy Opel Blitz állt a garázsban – nagy előrelépés a mostani jármű, mondják. Néhány hónapja a kőszegi Panoráma hotelnél is szükség volt rá. Két hete pénteken pedig bejárási gyakorlatra mentek vele. Évente átlagosan 15-20 riasztás érkezik be hozzájuk, minden alkalommal jó szolgálatot tesz.

A kőszegdoroszlói ÖTE a rendelkezésre álló erő- eszköz állománya alapján a II. kategóriába tartozik. Kőszegdoroszlón kívül Bozsokra, Velembe, Cákra, Kőszegszerdahelyre és Lukácsházára is vonulnak. Ha szükséges, Kőszegre, sőt Kőszegpatyra is. A 19 fős tagságból ketten nők, a kötelező 40 órás tanfolyamot mindenki elvégezte. Többen gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznek. (Az idősebbek többször segítségként térnek vissza, amolyan tiszteletbeli tagok.) Komplett bevetési ruhája, felszerelése nyolcuknak van, országos pályázatokon nyerték rá a pénzt. Legutóbb pályázaton nyert összegből motorfűrészt tudtak beszerezni, amivel nagy fákat is tudnak kidönteni, vásároltak még egy osztót, tömlőhidat és bevetési ruhákat ugyancsak országos pályázaton nyert összegből.

Az önkormányzat is támogatja a működésüket: változó, hogy milyen nagyságrendben. Tavaly például több százezer forintért tudták megjavíttatni az autó tartályát, azt teljes egészében vállalta az önkormányzat. Fizetik a szertár rezsijét és civil szervezetként is mindig számíthatnak a falu támogatására. A segítés kölcsönös: veszélyes fák kivágásánál, ároktisztításnál, rendezvényeken is számíthat rájuk a falu. Ugyanígy májusfaállításnál és gyereknapokon, és hagyományosan farsangkor és búcsúi bálon: a novemberi Márton-búcsút tavalyelőttig az önkéntes tűzoltók szervezték.

A kőszeghegyaljai régió csapatai nagyon összetartók, mondják. A környékbeli ÖTE-khez hasonlóan ők is a 2008-as villámárvizet említik a legemlékezetesebb eseteik között. Akkor az egész falut elöntötte a víz, a szertárukban is 60 centi magasan állt. Július 23-án Kőszegen kezdtek, onnan érkeztek vissza. Akkorra már nagy pusztítást végzett a víz: az utómunkálatok, a pinceszivattyúzás maradt nekik feladatként. Doroszló most már védve van: az egyik patakra gát épült. Korábbról, 2007-ből a domb tetején lévő almásban keletkezett tüzet említik, ott a melléképület gyulladt fel, és a szomszéd családi házra is majdnem átterjedt. Akkoriban szalmabála-tüzek is történtek: hol Szerdahely és Kőszegdoroszló, hol Lukácsháza és Kőszegdoroszló között gyulladtak fel a bálák. Az idén Velem felső részére egy autótűzhöz vonultak az erdőbe: az egész hegyalja ott dolgozott.

Nem olyan nagy létszámúak, mint a szomszéd települések önkéntes tűzoltó egyesületei, de kis láncszemként a 247 lakosú Doroszló tűzoltói is fontos segítséget jelentenek a bajban. A láncszemek pedig összekapcsolódnak és együtt adják a megye tűzvédelmi feladatellátását. Nem titok: nehéz a csapatot együtt mozgatni. Sokan elköltöztek: Máté Csaba Bükről jár, más Nemesbődről, Lukácsházáról. Két család azonban fix, ők helyben élnek, dolgoznak: a Kutschi és Nagy család, valamint Hod András azonnal mennek, ha riasztást kapnak.

Kiemelt képünkön: A kőszegdoroszlói önkéntes tűzoltók a szertáruk előtt