Kőszegi evangélikus lelkészkonferencia: ki-ki elmondhatta őszintén a próbálkozásait, kudarcait, örömeit – fotók

Hétfőtől szerdáig tartott a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület munkaévkezdő lelkészkonferenciája. A zárónapon Szemerei János püspököt kértük összegzésre.

Ezt ne hagyja ki! Közgazdásznak adta ki magát a Momentum egyik vezetője, de hazudott, nincs diplomája

Született-e válasz arra, hogyan tudják újraindítani a gyülekezetek, közösségek életét? – Szemerei Jánost a kerületi fórum előtt kérdeztük. – A vírushelyzet belekényszerített minket abba, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Olyan csatornákat kellett keresnünk, amelyeken keresztül kapcsolatot tarthattunk a hívekkel, el tudtuk vinni hozzájuk az üzenetet. Lelkészi karunk kreatívan és jól reagált, a nehéz időkben különösen átérezték felelősségüket. Kitanulták az online istentiszteletek technikáit, ami járulékos ajándék volt, ám mindenkit megviselt, hogy a megszokott csatornák nem működnek.

Most ki-ki elmondhatta őszintén a próbálkozásait, a kudarcait, azt is, amiben öröme volt, utat talált. A püspök azt mondja, az elmúlt időszak megtanította őket arra is, hogy az online kapcsolat sok szempontból jó lehetőség, még ha nem is jelent ugyanolyan mélységű találkozást, mint a személyes. Az egyházi mindennapokban ezt biztosan kamatoztatják. Ugyanakkor az egyházi kapcsolatrendszer személyességét nem szeretnék az online térbe száműzni. – Olyan kompromisszumot keresünk, ami a közösségi életet erősíti és nem feledkezik meg azokról, akik ebből kimaradnak.

Kedden dr. Székely János szombathelyi megyés püspök volt a konferencia vendége. – Úgy tapasztaljuk, hogy a testvéregyházakban hasonló kérdések vetődnek fel. A velük való beszélgetés hasznos mindkét fél számára. A püspököt arra kértük, hogy a katolikus megújulási trendekről beszéljen, azzal a szándékkal is, hogy megtudjuk, melyek kínálhatnak lehetőséget a mi egyházunkban is – hallottuk az evangélikus püspöktől.

„A megrepedt nádszálat nem töri össze; a füstölgő mécsest nem oltja ki” – ez az ószövetségi próféciából való idézet volt a hét igéje. A költői szépségű mondat tartalmára koncentráltak. – Az Isten már a prófétai időszakban is arra mutatott, hogy a megtört, bajban lévő ember fontos számára. Az elesettek iránti könyörületével példát is ad az embernek. Mindez az egyház szolgálatában is alapvető szerepet kap. Nem véletlen, hogy az egyházak Magyarországon is komoly részt vállalnak a betegek, idősek, fogyatékkal élők közötti szolgálatban – mondta.

Kiemelt képen: Baranyayné Rohn Erzsébet lelkész és Szemerei János a záró istentiszteleten