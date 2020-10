Kőszegszerdahely összekovácsoló közösségévé vált az önkéntes tűzoltó egyesület

Aktív, lelkes és a szakmai fejlődés irányában elkötelezett csapat a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületé. Tagjaikhoz bármikor fordulhatnak segítségért a helyiek és a környékbeliek. Őseiket sem feledik: büszkék elszántságukra, arra, hogy mindig újraszervezték, nem hagyták veszni a tűzoltóságot.

1894. augusztus 9-én alakult meg a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az 1930-as évet említi a következő jeles dátumként Mersich Miklós parancsnok: akkor kapta a Szigeti József vezette csapat az azóta is nagy becsben tartott tűzoltó zászlójukat, melynek másolatát a tavalyi jubileumon szentelte fel Harangozó Vilmos plébániai kormányzó, az eredeti pedig méltó helyére került tűzoltószertáruk vitrinjében. 1935-ben a tűzrendészeti szabályrendelet kimondta, hogy a község minden lakosa 16-tól 60 éves korig tűzoltó szolgálatot köteles teljesíteni az egyesületben. 1948-ban pedig arról szóltak a hírek, hogy az önkéntes tűzoltóság egy 400 liter/perc teljesítményű kismotorfecskendőt vett használatba, ami óriási technikai fejlődésről árulkodott. Mint kiderült, ez Várhegyi Pista bácsi ügyességét dicséri: a nyugatra menekülő gazdag rétegtől sikerült megszereznie. Ő képezte ki a használatára az akkori önkénteseket, akik közül Jagodics Imre és Hittaller László ma is él.

Elmondásaikból az is kiderült, milyen tüzeket sikerült megfékezni az eszköz segítségével. A 2. világháború a tűzoltóságot is megnyirbálta, harminc életerős férfi távozott a faluból katonai szolgálatra, akik közül többen nem tértek haza. Később következett a néphadsereg toborzása – volt idő, mikor 26 tűzoltó hiányzott a településről. A 40’-es, 50’-es évek történései leginkább az idősek emlékeiben élnek. 1958-tól újra fennmaradtak írásos anyagok a Hittaller Lászlótól kapott egységkönyvek alapján. Néhány momentum azokból az évtizedekből: 1971-ben Kőszegszerdahely női raja az országos és nemzetközi tűzoltó versenyen 2. helyezést ért el. 1972-ben villámárvíz sújtotta Kőszeghegyalját, a tűzoltók emberfeletti teljesítménnyel, 5 napon át mentették az életet és a vagyoni javakat. Abban az évben készült el a mostani tűzoltószertáruk. Az 1970-es évek közepén öt község önkéntesei egy egyesületbe tömörültek. A rendszerváltás után újra szétváltak, és 1994-ben Schlögl Árpád vezetésével újjáalakult az egyesület. A korábbi tűzoltóautó után a nagy váltást a 2009-ben vásárolt, 4000 liter víz szállítására alkalmas, Rosenbauer szivattyúval ellátott Steyr 4000 TLF típusú megbízható gépjárműfecskendő jelentette.

Három évvel később vezetőségváltás is történt, ami új lendületet hozott a tűzoltóság életébe, a technikai fejlődés és a képzések szempontjából is megújulást jelentett. Tizenkét éve önkéntes tűzoltó, 2012-ben lett parancsnok Mersich Miklós – ő az egyesület lelke, motorja, motiválni tudja a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A tagság ifjúsági rajjal bővült, a rendszeres képzések gondoskodnak a megfelelő utánpótlásról, a tűzoltók többsége 20 és 30 év közötti, és már kopogtatnak a fiatalabb érdeklődők. – 2015-ben polgárőr szakosztállyal bővült az ÖTE. Részt veszünk társadalmi munkában, rendszeres járőrszolgálatot látunk el, télen és a kijárási korlátozás idején az egyedül élők és idősek gyógyszer-, élelmiszer- és tűzifaellátását segítettük. A közbiztonság is javult: illetéktelen behatolásoknál többször rajtakaptuk az elkövetőket – meséli a parancsnok. És amire ugyancsak büszke: 2015-ben újjáalakult, és 11 fővel működik női tűzoltócsapatuk.

2015-ben egy 9 személyes csapatszállítóval és a Vidékfejlesztési Hivatal pályázatából egy terepjáróval bővültek. Tavaly a régi gépjárműfecskendőt egy Steyr RLFA 13S21 típusú 2000 literes újra cserélték, ami kiválóan alkalmas a helyi terepviszonyokon a tűzoltáshoz és a műszaki mentéshez. Ausztriában több településsel kiváló szakmai kapcsolatot ápolnak. 2016-ban az országban elsőként megalakult Flórián Tűzoltó Énekkaruk aktív és tiszteletbeli tűzoltókból áll, és rengeteg településre kap meghívást.

Évente átlagosan 50 alkalommal riasztják a szerdahelyi tűzoltókat műszaki mentésekhez, viharkárok felszámolásához, árvíz elleni védekeznél, hóhelyzetben, de minden évben előfordulnak épület- és szabadtéri tüzek is. A jelenleg 48 fős – 16 férfi, 11 nő, 6 ifjúsági és 15 tiszteletbeli tag – egyesület vonulási körzete Kőszegszerdahely, Velem, Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Lukácsháza, Bucsu, de kiemelt eseménynél riaszthatók a megye egész területére. Helytálltak számtalan esetben: 2016-ban lovat mentettek a jeges vízből, 2017-ben a Pogányokba hívták őket lakóépület-tűzhöz. Ugyanebben az évben III-as kiemelt fokozatú erdőtűz keletkezett a Hörmann-forrás közelében, amit hivatásos és önkéntes tűzoltók megfeszített közös munkával tudtak megfékezni. 2017 augusztusában rendkívüli viharkárok miatt 21 káresemény történt. 2018-ban a Vadása-tónál segédkeztek, ott fennállt a gátszakadás veszélye. Az idén áprilisban Velem külterületén egy fát szállító teherautó pótkocsival együtt felborult, a beszorult sofőrt a szombathelyi hivatásosokkal közösen szabadították ki. A még hatékonyabb munkavégzésért bővítenék gépjárműparkjukat: kilencszemélyes csapatszállító kisbuszra pályáztak.

Tagjaik közül 14-en elvégezték a kárhelyszíni elsősegélynyújtó képzést. Rendszeres önálló szimulációs gyakorlatokat tartanak, és részt vesznek a Szombathelyi Hivatásos és a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság képzésein, gyakorlatain. Sporteredményeik is figyelemreméltók: lépcsőfutó bajnokságok résztvevői, indultak a büki félmaratonon és a Legerősebb Tűzoltók Versenyén.

Az önkéntes tűzoltók rendszeres szervezői a Hősök Napi megemlékezésnek, a nőnapi műsornak, a májusfaállításnak és a húsvéti locsolásnak. A segítségnyújtás mellett a közösségi élet meghatározó szereplőivé váltak – mindezek erőt adnak, ösztönöznek a folytatásra.