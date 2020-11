Köszönet a nőknek

Hiánypótló kiadvánnyal jelentkezik szerkesztőségünk, melynek fókuszában a körülöttünk élő Nők állnak.

„Sok mindent tanított nekünk 2020. Például azt, hogy a nők igazi zsonglőrök. A korlátozások megmutatták, hogy valójában mire képes a „gyengébbik nem”. Remélem, érezhető az irónia, hiszen ez a bizonyos gyengébbik nem képes arra, hogy míg az ebéd fő és fut a leves, levezényeljen egy videokonferenciát, közben Excel-táblázatokat töltsön. Bedobjon egy adag mosást, gyorsan felsöpörjön, kiporszívózzon, elmosogasson. Megbirkózzon a digitális oktatás kihívásaival, elmagyarázza a tananyagot, feltöltse a leckét és ellenőrizze, vagy éppen kézműveskedjen az óvó nénik instrukciója alapján, hogy a legkisebbek se szenvedjenek figyelemben hiányt.

Sok nő még ennél is nagyobb áldozatot hoz és hozott: ők azok, akik a frontvonalban teljesítenek. Pontosan ezért gondolom azt, hogy talán nem is lehetne aktuálisabb kiadványunk, amelyhez egy listával is készültünk. Szerkesztőségünk tagjainak jelölése alapján tíz olyan, a megyében élő nőt választottunk ki, akik példák lehetnek a mindennapokban. Emellett pedig igyekeztünk olyan, a környezetünkben élő nőket, asszonyokat bemutatni, akikre sikereik, munkásságuk miatt büszkék vagyunk. Tekintsenek erre a kiadványra úgy, mint egyfajta köszönetre. Köszönet az egészségügyben dolgozó nőknek, akik minden erejükkel azon vannak, hogy segítsenek a bajbajutottakon. Köszönet a szociális dolgozóknak. Az óvodai, bölcsődei és iskolai dolgozóknak, akik mindent megtesznek gyermekeinkért a nehéz helyzetben is. Köszönet a kereskedelemben dolgozó nőknek, akik a legnagyobb felvásárlási lázban is állták a sarat. Mert sokan közülük anyák és feleségek is. És legfőképpen hús-vér nők, akik példák mindannyiunk számára. Köszönet! – Lőrincz-Farkas Eszter