Köszönjük a biztatást, Czeglédy Csaba!

Érdekes dolgok történnek a mi kis városunkban. Czeglédy Csaba azért szólalt fel a csütörtöki közgyűlésen, hogy elmondja: a Vas Népe újságíróira is az a sors vár, mint amit Halmágyi Miklóssal tettek.

Nos akkor kérdezem: mit tettünk Halmágyi Miklóssal azon kívül, hogy leírtuk azt, hogy mit tárt fel egy belső vizsgálat? Talán fogtuk a kezét a wellness szállodában a fizetésénél? Hm! Nem emlékszem közös pezsgőfürdőzős alkalomra. Vagy beültünk mellé az autójába a tankolásoknál? Nem rémlik, hogy lobogott volna a copfunk, amikor együtt repesztettünk az M86-oson.

Lehetséges, hogy Czeglédy Csaba úgy gondolja, hogy a közpénz magán célú felhasználása és sajátjaként kezelése normális dolog. Azért jobb, ha az ilyen magaslatokról beszélő politikus is tudja, hogy bizony vannak olyan emberek, akiknek nehézséget okoz a számlák kifizetése is, és nincs a zsebükben egy céges bankkártya, ha megszorulnak. Azon is gondolkodtam, hogy vajon Czeglédy Csaba Schobert Norbitól kér-e marketing tanácsokat? Mi lehet az? Minél nagyobb hülyeséget mondj Csabikám, akkor tuti megírják! Megjegyzem, ez tényleg bejön. Egy dolog még felmerült bennem. Vajon mit gondolhat Czeglédy Csaba? Ha mi nem írtuk volna meg a médiaközpont ügyét, akkor nem derült volna ki soha? Vagy ezek szerint van néhány olyan turpisság, amit sikerült eddig elsikálni? Persze nem kellett sok időnek eltelnie, az ügybe vígan beleállt a havi bruttó 500 ezerért tanácsokat osztogató „házi újságíró”.

Czeglédy persze egyszerre lenyilatkozta, hogy bíróságra citál minket meg a Magyar Nemzetet, mert ő nem fenyegetett senkit. Félreértettük. Ezért hazudunk reggel, délben és főleg tegnap este. Persze a „körmönfont” médiamunkás azonnal vette a lapot, gyorsan ki is osztott minket, hogy nem tudunk szöveget értelmezni. Hűha. Valóban? Tegnap ez miért nem hangzott el a közgyűlésen? Volt egy képviselő, aki nyíltan kiállt a Vas Népe mellett és elmondta, hogy ne fenyegesse Czeglédy Csaba a munkatársainkat. Czeglédy Csaba nem reagált, hogy ő ezt nem így gondolta. Jah, hogy kell a pénz a sajtóperekből? Érthető. Mindenre fel kell készülni. Egy esetleges karanténra is. A bíróságra citálás egyébként meg nem fenyegetés? Kérdezem én, most már a magam naivságával, mert aztán meg emiatt az írás miatt is mehetek a bíróságra.