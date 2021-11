Köténybe és kosárba – A kőszeghegyaljai szelídgesztenyések régi titkaiból

Még lehet kapni sült gesztenyét egy-egy ház előtt, de ma már inkább gesztenyés kifliben, gesztenyepürében tűnik föl a becsületkasszás asztalkákon.

Horváth Miklós családjában nagy tradíciója van a gesztenyézésnek. Jól emlékszik gyerekkorából, hogy termésérés idején az egész rokonság összefogott.

– Felpakoltunk elemózsiával, s napokig szedtük. A férfiak létrákkal felmásztak a fákra, és hosszú lucfenyőpóznákkal verték a gesztenyét. Lent az asszonyok gyűjtötték. A tisztát köténybe, a gubát kosárba. Otthon a gubából fakalapáccsal verték ki a szemeket. Évente 50-100 mázsát is betakarítottunk. A pesti csarnokokban a kofák gyorsan eladták. A kőszeghegyaljai gesztenye messze földön híres volt. A sziklás talaj révén egészen más az ízvilága, mint a nagymarosinak vagy a zalainak. Miklós bácsi a hegyoldalban lévő idős gesztenyésében megmutatja azt is, a ritka fogú fagereblyével hogyan mozgatták meg az avart, hogy a későn hulló gesztenye is előkerüljön; sőt azt is, hogy egy frissen tört villás ágból hogyan készült a csipesz, amivel védőkesztyű híján a gubát szedték. Az idén naponta kétszer járt ki a gesztenyésbe. Reggelente tíz-tizenegy muflont is szokott látni. Alaposan megdézsmálták a termést.

– A virágzás idén jó volt, de ezen a meredek sziklás oldalon a nyári szárazság után nem volt elég az augusztusi, szeptemberi csapadék, ezért csak közepes a termés – magyarázza az egykori polgármester. Putyora Jánoséknak Velemben és Kőszegen van gesztenyésük. A korait október elején szedik, a késeit október második felében – így volt ez most is. Náluk jókor érkezett és elég volt az augusztusi eső, ezért jó volt a termés, nem volt kukacos, de a vaddisznók és a szarvasok sok kárt tettek benne.

A cáki Geröly Péterné családjának ötvenéves, félhektáros gesztenyése a Pogányok alatt, a Vágásokban van: – Ezt mind erdőn szedett csemetéről ültette még az édesanyám. A nyári szárazság után jókor jött az augusztusi eső, és a savas agyagos talaj itt megtartotta a vizet. Szép nagy szemű volt a termés, idén tíz mázsára számítottam. Naponta kétszer jártunk ki összeszedni, ha nagyon potyogott, egész nap gyűjtöttük. Fáradságos munka ez, jó derék kell hozzá.

Kiemelt képünkön: Horváth Miklós gyerekkorában tanulta meg, hogy a gubát kosárba kell szedni