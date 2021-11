Kötetlen beszélgetések, szakmai kerekasztal a 7. Vas Népe Állásbörzén – fotók, videók

Lapunk elkötelezett amellett, hogy olvasóinknak és a munkaerőpiac szereplőinek kapcsolódási lehetőséget teremtsünk. A pandémiás helyzet miatt egy év kihagyás után ismét állásbörzét szervezett a Vas Népe.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay ostobaságnak tartja a rezsicsökkentést

Jó volt tegnap újra személyesen találkozni a standoknál: az álláskeresőknek érdeklődni a cégek nyitott pozícióiról, a HR-eseknek benyomást szerezni leendő munkatársaikról, a szakembereknek megbeszélni a munkaerőpiacon tapasztaltakat – erről számolt be mindenki, akit megkérdeztünk.

Lapunk nevében a kiadó Mediaworks Zrt. megyei értékesítési vezetője, Németh Balázs köszöntötte a résztvevőket. Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója emlékeztetett: a járvány 2020-ban kettétörte a kedvező munkaerőpiaci tendenciákat. A Covid negatív hatása megjelent a feldolgozóiparban, a turizmusban, a kereskedelemben is. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervvel segített. Újra növekedési pályára álltunk, mondta, ami a munkaerőpiaci mozgásokban is érezhető volt – ennek egyik színtere a Vas Népe Állásbörze. A kormányhivatal standjánál bárki kérhetett segítséget az önéletrajz-írásban, és a nyilvántartott álláslehetőségekről is tájékoztatták az érdeklődőket.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg az állásbörzét. Mint mondta, az utóbbi közel egy évtizedben sokat fordult a munkaerőpiac. A cégek, amelyek talpon tudtak maradni a dinamikus környezetben, bizonyították, hogy stabil helyük van a gazdaságban. A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktumot említette, amely számtalan cégnek és munkavállalónak segített. Jó hírről számolt be: újra elindítják a 2,5 milliárdos programot.

A megnyitó után a kiállítóknál érdeklődtünk és látogatókat is megszólítottunk. Rácsodálkoztunk mások mellett a PNH Kft. és a TDK Hungary Components Kft. impozáns standberendezésére. A vasvári cég elsősorban termelési területre keres, a szombathelyi telephelyű multi operátorokat, műszaki közép- és felsőfokú végzettségű kollégákat vár a csapatába. A Markusovszky-kórház képviselőinél folyamatosan érdeklődtek: érettségizett fiataloknak, segédápolóknak, boncsegédnek és takarítónak is tudnak munkát adni. A MAM raktáros, üzemi karbantartó, mérnökök, IT-szakember felvételét is tervezi. Nyereményjátékkal is készültek a látogatóknak. Bárkit meg tudnak tanítani varrni, legalábbis egy-egy műveletet elvégezni szalag mellett, hallottuk a Speidel Hungária Kft. standjánál Spitzer Tamás cégvezetőtől. Ők rugalmas időbeosztással betanított varrónőket, műszerészt keresnek. Az idén először vett részt a cég állásbörzénken, ugyanígy a bükfürdői Hotel Répce Gold. A szállodaipart is megtépázta a pandémia: a szakácstól a szobalányig vannak betöltetlen állásaik, másrészt jövőre nyíló négycsillagos szállodájuk teljes személyzetét is keresik. A Plazmaszolgálat Kft. munkatársai a plazmaadást ismertették meg a látogatókkal. Épülő új gyáregységébe toborzott leendő munkatársakat a Nestlé Hungária Kft.

Vörös Szilvia pályakezdő, tavaly végzett média szakon – több standnál megfordult, nem ragaszkodik ahhoz, hogy a végzettségének megfelelő állást találjon, adminisztratív munkát is vállalna, mondta. A Swiss Post Solutions GmbH standjánál az Őriszentpéteren élő Sólyom Ildikót kérdeztük. Ildikó a piackutatás-elemzés területén dolgozott: a közgazdász pozíciókat kutatta a kínálatban. Egy ötvenes hölggyel is szóba elegyedtünk, aki munkahelyet váltana. Dolgozott a kereskedelemben, a bankszektorban, hitelügyintézőként is. Szakmai kihívást, magasabb bért és több megbecsülést szeretne a leendő munkahelyén. Délben szakmai kerekasztal kezdődött: Jagodits Zsuzsa coach női vezetőkkel beszélgetett az életútjukról, pályafutásukról.

Kiemelt képünkön: Betanított varrónőket, műszerészt keres a Speidel Hungária Kft. Spitzer Tamás cégvezető Czakóné Lipták Tímeának és Gartner Gábornak beszélt a lehetőségekről