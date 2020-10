Kovács Erika dietetikussal a szezonális étkezési szokásaink változásairól beszélgettünk

Az október érkeztével a hűvösebb idő is bekúszik mindennapjainkba. Egyre kevesebb ideig élvezhetjük a napsütést, és ezt a szervezetünk is megérzi, pedig egy világjárvány második hulláma alatt kifejezetten fontos, hogy immunrendszerünket megerősítsük. Kovács Erika dietetikussal lehetőségeinkről és szezonális étkezési szokásaink változásairól beszélgettünk, és az ilyenkor legtöbbször emlegetett C- és D-vitaminokról is kérdeztük.

A hűvös időben már rétegesebben, melegebben öltözködünk, de tudat alatt az otthon készített és elfogyasztott ételekkel is harcolunk a hideg ellen. A közhiedelemmel ellentétben nem az segít, ha ilyenkor nagyobb mennyiségben fogyasztunk kalóriadús ételeket, hiszen a hidegben kevesebbet mozgunk, így csak ránk rakódnak a pluszkilók. A hangsúly a vitaminok és a táp­anyagok megfelelő pótlásán és bevitelén, a minőségi ételek fogyasztásán van – szögezte le a szakértő. Elsősorban melegítő hatású ételeket és italokat ajánlott ilyenkor fogyasztani; míg kívülről az öltözködéssel, belülről ezzel tudjuk védeni magunkat a hideg ellen. Kovács Erika elmondta: a régi öregek ösztönösen az ilyen ételeket ették a hűvös idő érkezésével, tudták, mire van szükségük a téli hidegre készülve. A magyar konyha legnépszerűbb alapanyagainak és elkészítési módjainak jó része is melegítő hatású, például a hagyma dinsztelése egy pörköltalaphoz, vagy a fűszerpaprika használata is ezt a hatást fejti ki. Ilyenkor változtatunk étkezési szokásainkon, a nyáron hűsítően ható, hideg, nyers almát ilyenkor inkább már a sütőbe tesszük, és fűszerekkel ízesítve fogyasztjuk. A legjobb példák a melegítő hatású ételekre a vörös és vadhúsok, az olajos magvak és a csonthéjas gyümölcsök, például a dió és a mandula, a fűszerek közül a mézes puszedli és forralt bor fűszereit, a szegfűszeget, a fahéjat és az ánizst emelte ki a dietetikus, valamint megemlíti a csípős fűszereket is: a borsot, a chilit és a curryt. Beszélt arról is, hogy a déli gyümölcsöknek, valamint a citrusféléknek inkább hűsítő hatásuk van, és a tejtermékek, mint a tej, a kefir, az aludttej, ugyanebbe a kategóriába tartoznak. A fűszerek között is akad ilyen hatású: a menta és a citromfű hűsíthet minket. – A változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásra kell törekednünk, amikor nemcsak az alaptápanyagokra, hanem arra is odafigyelünk, hogy azt is bevigyük szervezetünkbe, amiből ilyenkor kevesebbet fogyasztunk – hangsúlyozta a szakértő. Ha valóban így táplálkozunk, alapvetően minden szükséges tápanyaghoz és vitaminhoz hozzájutunk; a szokásos napi mennyiségen betegség vagy erősebb negatív behatás, nagyobb stressz esetén kell emelnünk. Azonban mindig a megelőzés, a szervezet felkészítése a legfontosabb, hogy a megbetegedésig már ne jussunk el. Sokan pont az őszi, hűvösebb időjárás beköszöntével megszaporodó náthás, influenzás és egyéb megbetegedések miatt kezdenek ilyenkor vitaminokat, főleg C- és D-vitamin-készítményeket fogyasztani, azonban a vitaminraktáraink alapvetően tavaszra ürülnek ki, ennek következménye lehet például a tavaszi fáradtság. Odafigyeléssel és megfelelő étrenddel minden szükséges tápanyagot megkap a szervezetünk, a hiányokra pedig gyorsan reagál. Nem kell egyből komoly betegségre gondolni, már a komfortérzetünk változása is jelentheti, hogy valami hiányzik. A hideg időszakban a C-vitamin az első vitamin, ami a legtöbb embernek az eszébe jut. Ezt változatos táplálkozással be tudjuk vinni szervezetünkbe, elsősorban nyersen fogyasztott zöldségekkel és gyümölcsökkel, de fontos észben tartani: a C-vitamin hőkezelés hatására elbomlik. Így a főtt ételekben már sokkal kevesebb mennyiségben található meg, mint nyers társaikban. A D-vitamin a másik olyan vitaminunk, amely ebben az időszakban előtérbe kerül. Ennek nagyobb részét nem táplálkozás útján, hanem a napsugárzásból nyerjük. Télen – és már ősszel is – a csökkenő napfény miatt ezt mindenképpen ajánlott pótolni, akár vitaminkészítménnyel is. Kevesen tudják, hogy a halak és a tojás is sok D-vitamint tartalmaz. A dietetikus zárásként még egyszer kiemelte a változatos és minőségi tápanyagok fogyasztásának fontosságát és a megelőzés jelentőségét. Jegyezzük meg tehát ezt az őszi-téli szentháromságot: öltözködjünk melegen, ne felejtsük a testmozgást és alakítsuk étrendünket sokszínűen az évszaknak megfelelően!