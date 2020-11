Kovács Gergő tanító mindenképpen a pályán marad, csak ezt az utat tudja magának elképzelni

Kevés férfi tanító van a pályán. Kovács Gergő, a Neumann-iskola napközis tanítója egy közülük – azzal a reménnyel-ígérettel, hogy jövőre elsősök osztályfőnöke lehet. A 31 éves pedagógus szerint nem az a lényeg, hogy nő vagy férfi a tanító, hanem a gyerekekhez való szeretetteljes odafordulás.

– 2011-ben diplomáztam Szombathelyen tanító szakon magyar irodalom és nyelvtan műveltségterületen, az évfolyamon egyedüli férfi hallgatóként. Most végzős vagyok a magyartanár mesterképzésen, ugyancsak az ELTE-n. A Bolyaiban végzem a gyakorlatomat, és eddig csupa pozitív tapasztalatom van a 11. osztályosokkal. Igaz, olyan ambícióm nincs, hogy középiskolában tanítsak irodalmat, viszont felső tagozaton mindenképpen szeretnék – kezdi a bemutatkozást Gergő.

Alsóban csodás tanító nénije volt

A fiatal tanár Ostffyasszonyfán nőtt fel. Harmadik osztályban Baranyai Ernőné személyében olyan csodálatos tanító nénije volt, hogy amikor a gimnázium utolsó évében a továbbtanulásról döntött, egyedül a tanító szakot célozta meg. – Ibi néni igazi tyúkanyó volt, empatikus, barátságos, rengeteget beszélgetett velünk, én ugyanebben hiszek. A kicsik, akiket tanítok, igénylik és várják a beszélgetéseket, ilyenkor szóba kerül minden, amiért aktuálisan lelkesednek. A mesékkel is jól lehet őket motiválni.

Fiatalos, de van munkatapasztalata

Kovács Gergőről a fiatalos megjelenése miatt néha még ma is azt hiszik, hogy pályakezdő, pedig van már munkatapasztalata: Ostffyasszonyfán az általános iskolába egy gyesen lévő kolléganője helyére vették fel egy évre, utána évekig Sárváron dolgozott a Nádasdy Tamás Általános Iskolában, ahol az azóta már nyugdíjas Kissné Czenki Éva vette a szárnyai alá, és adta át neki a tudását, tapasztalatát. A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolából Kereszturi Márta tanító kolléganőjét említi, akitől ugyancsak sokat tanul, közvetlen, segítőkész, jól együttműködnek.

Az elmúlt években napközis volt, de az a vágya, hogy ő taníthassa meg a gyerekeket írni, olvasni, mondja Gergő. Az állandó szakmai fejlődésre törekszik, mert „nagyon fontos, hogy minél több módszer legyen egy tanító tarsolyában”, rendszeresen továbbképzésekre jár, még, ha éppen nem is kötelezőek. Az az elve, hogy ebben nem lehet pihenőidőszakot tartani. Figyeli a digitális tananyagokat, adaptálja ezeket a kisgyermekekre. A korábban drámapedagógiai továbbképzéseken tanultakat pedig majd matematika- és magyarórákon is alkalmazza, mondja. Ahogy a számára példát adók, úgy ő is családias, baráti légkört teremt, amelyben szeretettel és lelkesen végezheti a munkáját, cserébe órai aktivitást, lelkesedést és ragaszkodást kap a gyerekektől, ami számára felbecsülhetetlen érzés és jó visszajelzés.

Aktív olvasókat nevelt

Két évig a szombathelyi Váci Mihály Általános iskolában is dolgozott – társ osztálytanítóként magyart tanított, büszke arra, hogy aktív olvasóvá nevelte a harmadik osztályos gyerekeket. Meséli, hogy a kollégái is meglepődtek, amikor benéztek hozzájuk a szünetben, és azt látták, hogy a gyerekek a könyvtárból kölcsönzött könyveket bújják. Mindezt úgy érte el, hogy rengeteget olvasott nekik, és sokszor levitte őket a könyvtárba, hogy a korosztályuknak megfelelő könyveket ajánljon nekik. A kisdiákok Gergő bácsiról is pontosan tudták, hogy szeret olvasni, az ifjúsági regények, a fantasy a mai napig a kedvencei, a teljes Harry Potter sorozat pedig a szíve csücske.

Azt mondja, eddig akárhány osztályhoz került, sosem akadtak fenn a gyerekek azon, hogy tanító bácsi érkezett. Soha nem hagyná el a pályát, kizárólag ezt az utat tudja magának elképzelni.