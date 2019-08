Közel 800 ezer forintot gyűjtöttek a tehetséges, rászoruló diákok támogatására

Sikeres a Női Vállalkozói Klub és a Szombathelyi Egyházmegye együttműködése

2019. augusztus 4-én, Szombathelyen, a Püspöki Palota kertjében rendezett White Party-t a Női Vállalkozói Klub Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye. A jótékonysági akció célja a Mindszenty József Alapítványon keresztül hátrányos helyzetű lány tanulók támogatása volt.

Nemcsak a részt vevők száma, hanem az adományozott összeg is felülmúlta a várakozásokat. A helyszínen és a bankszámlán elhelyezett adományok összértéke: 741.343 Ft. A szervezők ezúton is köszönik a nagylelkű felajánlásokat.

A Női Vállalkozói Klub Egyesület célja, hogy híd legyen más rászoruló társadalmi csoportok között, segítse párbeszédüket, együttműködésüket, így támogatva a szolidaritáson alapuló kultúra elterjedését. A White Party ennek a közös párbeszédnek egy formája, helyszíne. A Szombathelyi Egyházmegyéhez folyamatosan érkeznek nehéz helyzetben élő családoktól támogatási kérelmek. A Mindszenty Alapítványon keresztül pályázhatnak a tehetséges, rászoruló diákok tanulmányaik anyagi támogatására. Az, hogy az alapítvány hány gyermek támogatását tudja segíteni, az adományoktól függ.

A Női Vállalkozói Klub nyitott arra is, hogy mentorálja, személyesen is segítse a diákokat, akik így bepillanthatnak a sikeres női vezetők hétköznapjaiba, ebből merítve inspirációt, hogy fontos és érdemes tanulni. A Mindszenty József Alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat az alábbi számlaszámra: OTP Bank 11747006-27251027 – osztotta meg velünk az információt a Szombathelyi Egyházmegye közleményében.