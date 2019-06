Közel a söpréshez a parádézó sárga-fekete alakulat

Az NB I-es kossárlabda-bajnokság elődöntőjének második mérkőzésén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Szolnokon nyert nagy csatát.

Az első, szombathelyi meccsen a Falco 78-65-re verte a címvédő és kupagyőztes Szolnokot. Így előnybe került az egyik fél három megnyert meccséig tartó elődöntős sorozatban. Az Olajban továbbra is sok a sérült – például Luska Andric is kénytelen volt kihagyni a találkozót.

A találkozót a Szolnok kezdte jobban, 5-0-val nyitott. De a Falco is elérte az üzemi hőfokot, Reddic pusztító zsákolással gyorsan egyenlített (4. perc: 7-7). Többször is volt lehetőségük a szombathelyieknek a fordításra, de rendre leperdült a labda a gyűrűről. Nem jöttek a triplák a vasiaktól, de a védekezés rendben volt, így az Olaj nem tudott jobban meglépni. A Falco gyorsan elérte az öt csapatfaultok, sok büntetőt dobhatott a házigazda, így őrizte lépéselőnyét (8. perc: 13-11). A rossz vasi dobóformát azonban nem hagyta büntetlenül az Olaj, az etap hajrájában már a házigazda diktálta a tempót. A második negyedben sem javult fel a sárga-feketék támadójátéka, így Gasper Okorn kénytelen volt időt kérni (11. perc: 21-13).

Vojvoda húzta a Szolnok, Perl a Falco szekerét. Az időkérés pedig felrázta a vasi gárdát. Így Aleksic mester is maga köré gyűjtötte tanítványait (13. perc: 24-21). Szoros eredménnyel folytatódott a csata. Váradi triplájával pedig a mérkőzésen először átvette a vezetést a Falco (16. perc: 26-29) – ekkor már jobb dobóformával rukkolt elő a vendég. Váltott vezetéssel közelítettek a nagyszünethez a felek. A Szolnok keményen játszott, nem hagyta rohanni ellenfelét. Az első félidőt parázs jelentek zárták, Vojvoda és Tóth Ádám támadta le Bruinsmát – videózás után a „legkeményebb”, Tóth Ádám megúszta büntetés nélkül. A félidőt mindenesetre Bruinsma két jó büntetője zárta (20. perc: 34-38).

Fordulás után is folytatódott az adok, kapok. Ez a stílus a hazaiaknak feküdt jobban, át is vették a vezetést (24. perc: 43-40). Elvesztette a ritmusát a Falco, főleg a támadójáték akadozott. De csak belelendült a szombathelyi alakulat, a játékrész derekán már váltott vezetést mutatott az eredményjelző. Aztán Reddic pontjaival ismét magához ragadta az irányítást a Szombathely (26. perc: 43-48). Időt is kért a Szolnok. De nem sikerült belassítani a Falcót. A Szolnoknál Vojvoda vállalt magára mindent, igyekezett meccsben tartani a csapatát. De fáradt ő is, és fáradtak a csapattársai. Így a harmadik etap utolsó pillanatában 10 pont fölé növelte a Falco (30. perc: 50-61).

Nehezen bírták a hazaiak a történéseket – Tóth Ádám lekönyökölte Váradit. Govens berohant reklamálni, technikait kapott a vasi kisapad, Tóth Ádámot pedig kiállították. Aztán Perlt taglózta le Taiwo. Kezdtek elszabadulni az indulatok. És kezdett eldőlni a meccs is (33. perc: 52-68). A Falco higgadtan, csapatként játszott, nem engedte vissza a mérkőzésbe az ellenfelét (36. perc: 61-78). Sőt, kezdett alakulni a kiütés – nem tudta tartani a lépést az Olaj. Parádés, sima diadalt aratott a Falco.

Jegyzőkönyv

Szolnoki Olaj KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 71-87 (17-13, 17-25, 16-23, 21-26). Szolnok, 1200 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, előddöntő, második találkozó, vezette: Benczur T., Praksch P., Ádám J.

Szolnok: Airington 12/6, Rudner 3/3, Vojvoda 18/9, N. Milosevic 18/6, Tóth Á. 7/3. Csere: Malesevic 10/3, Taiwo 1, Csák –, Frikker –, Frank 2. Edző: Dragan Aleksic.

Falco: Govens 3, Curry 12/6, Váradi 17/9, Bruinsma 12, Reddic 10. Csere: Balmazovic 13/9, Perl 17, Tóth N. –, Bíró –, Hódi 3/3, Körmendi –, Verasztó –. Edző: Gasper Okorn.

Eredmény alakulása. 4. p.: 7-7. 8. p.: 13-11. 11. p.: 21-13. 13. p.: 24-21. 16. p.: 26-29. 20. p.: 34-38. 24. p.: 43-40. 26. p.: 43-48. 30. p.: 50-61. 33. p.: 52-68. 36. p.: 61-78.

Kiállítva: Tóth Á. (32.).

Kipontozódott: Airington (33.), ill. Curry (36.).

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása 2-1 a Falo javára.

A felek pénteken (18.00) Szombathelyen folytatják – a vasiak le is zárhatják a csatát.