Közel félezren érdeklődtek az ELTE SEK képzései iránt

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ pénteken nyílt napot szervezett a továbbtanulni szándékozó középiskolások számára. Mintegy félezer érdeklődő hallgatta végig a tájékoztatókat, illetve járta végig az egyes szakok bemutatóit.

Ötszáznál is több középiskolás vett részt az ELTE szombathelyi campusának pénteki nyílt napján.

Dr. Németh István rektorhelyettes bevezetőjében arról beszélt, hogy sokak szerint ma a tanári munka nem egy cool dolog, de öt év múlva amikor a mostani érettségizők végezni fognak ez a diploma biztos befektetés lesz.

Németh Péter a Tanulmányi Hivatal vezetője elmondta, hogy a jövő évi egyetemi jelentkezésekkel kapcsolatban. egyetlen lényeges változás hogy egy emelt szintű érettségit kell tenni. A szombathelyi képzések négy kar alatt futnak. Az Informatikai Karon belül kiemelendő a gépészmérnökképzés, műszaki menedszer, és a programtervező informatikus szak. Pedagógiai és Pszichológiai Karon, jellemzőek sporttudományi képzések, valamint közösségszervező és pszichológia alapképzés.

A Társadalomtudományi Kar a gazdaságtudományi képzéseket foglalja magába. Újdonság lesz a turizmus és vendéglátó, valamint a pénzügy és számvitel szak. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ az ELTE önálló kara. Ide tartoznak a klasszikus bölcsészképzések, művészeti és pedagógus alapszak a tanító képzés, itt van az összes osztatlan tanári szak 60 féle párosításban. Új lesz a német tanár képzés.

Márkus Attila felsőoktatási szakértő, elmondta, hogy családok számára a felsőoktatás átlagos költsége 77 ezer Ft/hó melybe az oktatás önköltségén kívüli költségeket számolták bele, (kollégium, étkezés utazás, stb.). A finanszírozásában ma már fontos a diákmunka. Ezt úgy érdemes csinálni, hogy ne menjen a tanulás rovására. Az első időszakban fontos, hogy a diák hagyjon időt magának arra, hogy beilleszkedjen az adott intézmény követelményrendszerébe. A diákhitelről sokféle rémhír terjed. Az hogy ez működik 400 ezer ügyfél bizonyítja, Ha valaki keresővé válik a fizetésének kevesebb mint a 4 %-veszi majd ez igénybe.

Csaba Enikő az Árpádházi Szent Margit Gimnáziumban tanul Kőszegen, a közösségszervező szak iránt érdeklődik : -Az egyik barátnőm ajánlotta a figyelmembe ezt a szakot. A közösségszervező szak azért is érdekes számomra, mert ez is kis létszámú családias légkörű képzés. Ebben hasonlít a gimire. Emberekkel szeretnék dolgozni, ha lehetséges rendezvényszervezőként. Az is kedvező, hogy bármelyik tárgyból lehet emelt szintű érettségit tenni. Én angol nyelvből fogom ezt teljesíteni, így lesz B2-es nyelvvizsgám is, ez középfokú nyelvvizsgának felel meg így plusz pont is járhat érte.

Samu Barbara és Főző Vera Zalaegerszegről a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból érkeztek és a sporttudományi képzések iránt érdeklődnek. Barbara röplabdázik, Vera táncol. -Több helyről is jókat hallottunk erről a képzésről. -Nekem azért is vonzó, folytatja Barbara, mert viszonylag közel van, a hely is szimpatikus, a tanárok aranyosak, kedvesek, segítőkészek, a sportcsarnok is nagyon jó. Mindketten leginkább személyi edzők, vagy valamilyen egyesületnél edzők szeretnének lenni. Az emelt szintű érettségit testnevelésből szeretnénk teljesíteni.