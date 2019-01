Közel hetven autó állta el a fél úttestet a Thököly és a Mátyás király utca egy szakaszán

A január 19-re hirdetett „Álljon le az ország!” címmel szervezett tiltakozás keretében Szombathelyen is tartottak forgalomakadályozó demonstrációt szakszervezeti szervezésben.

A szakszervezetek a munkavállalók érdekeinek figyelembevételéért, a túlóraszabályozás visszavonásáért, a minimálbér emeléséért, a cafetéria visszaállításáért, a közszféra béreinek rendezéséért rendezik megmozdulásaikat országszerte. Szombathelyen a demonstráció résztvevői a TESCO-parkolóban gyülekeztek szombaton fél háromtól. Láttuk-hallottuk Horváth Csabát, a Magyar Szakszervezeti Szövetség szombathelyi irodavezetőjét, amint megbeszéléseket folytat az autósokkal, majd hangosan nyugtázta: „Mindenkinek mindent elmondtam!”, és hamarosan, 15.07-kor megindult a menet. Közel hetven autó követte rendezetten a megkülönböztető fény- és hangjelzésekkel induló, felvezető rendőrautókat az Ipar utcán keresztül a 87-es elkerülő úton, érintve a Söptei úti, a MOL benzinkúti és a METRÓ körforgalmakat. 15.21-kor már a 11-es Huszár úton jöttek be a városba, a Neumann iskola előtti korforgalomban is rendőrök segítették az áthaladást. A rendőrautók között egy zöld képrögzítő kocsi is követte az eseményeket. A Vörösmarty és a Szent Márton utcákon át érkeztek meg a Thököly utcába, ahol 15.33-kor már beállt az a helyzet, hogy a Rákóczi utcai körforgalomtól a Mátyás király utcai körforgalomig állták végig az úttest jobb oldalát, majd a Mátyás király utcai körforgalomtól a Zrínyi utcai kereszteződés után még egy rövidebb szakaszon szintén az úttest jobb oldalát. Az így keletkező félpályás lezárás során a körforgalmakban rendőrök, az egyenes szakaszon polgárőrök segítették a közlekedést.

A járókelők fényképezték a tüntető menetet, és egy piros autót, amelynek oldalára és ablakára ki voltak ragasztva a követelések, melyek között a rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszahozása, a megváltozott képességű dolgozók tisztességes támogatása is szerepelt. A polgárőrök úgy tudták, hogy a körforgalomnál valaki beszédet fog mondani, de találkoztunk Nemény András önkormányzati képviselővel, az MSZP Vas Megyei Szervezete elnökével, akitől megtudtuk, hogy csak a szervezésben segített, beszédet itt ma senki nem mond, viszont a társaival terveznek innen a Mátyás király utcából egy Facebook-bejelentkezést. A demonstráció során az autósok nyugodtan álltak, egy helyről zene szólt, egyik-másik kocsi zászlókkal volt feldíszítve. Mire besötétedett, 17 órakor körül, a Thököly utca érintett szakaszának már csak a felén álltak az autók a körforgalomig, a Mátyás király utcán pedig már erősen foghíjas volt a sor, szinte csak jelképesen hagytak ott kb. húsz méterenként egy-egy kocsit, némelyikben sofőr sem ült. 17.19-kor elmentek a rendőrautók, a képrögzítő kocsi, hazamentek a demonstrálók, aztán akadálymentesen lehetett végighajtani a Thököly utcán.