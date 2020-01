Közeleg a Tündérszépek 2020 döntője, Rátkai Petrát kérdeztük a felkészítő táborról

Január 27-én egy élő showműsor kereti között zárul a Tündérszépek 2020 döntője, melyben megyénket Rátkai Petra képviseli. A szombathelyi lány nemrég vett részt a felkészítő táborban, melynek keretében tanácsokat, tippeket kaptak és Kocsis Korinnával is találkozhattak.

Országosan több, mint 700 versenyző indult, közülük pedig 22 lány vesz részt a döntőben. Olvasóink szavazatai még mindig fontosak, hiszen ők azok, akik a közönségdíjról hoznak döntést. Ön is szavazhat a vasi szépségre a már megszokott módokon.

Szurkoljunk együtt a vasi továbbjutónak, Rátkai Petrának, aki felkészítő tábori élményeiről mesélt számunkra:

Milyen érzés volt találkozni Kocsis Korinnával?

Korinna valóban olyan szép élőben is, mint a képeken, tényleg gyönyörű és emellett nagyon aranyos, segítőkész. Emellett, ha kérdeztünk tőle valamit, válaszolt és segített mindenben, végig ott volt és foglalkozott velünk. Sajnos sok időnk nem volt beszélgetni, mert sűrűek voltak a programok, de megkérdezte, hogy én vagyok-e a vasi lány, volt szó róla, hogy mind a ketten Vas megyéből származunk.

A felkészítő tábor során milyen hasznos tanácsokat kaptatok?

Arra hívták fel a figyelmünket, hogy mindig magunkat adjuk, ne próbáljunk másnak látszani, másik stílust felvenni, mert az egy ideig működik, de nem sokáig, úgy nem tudunk érvényesülni.

Béres Alexandra is ott volt a táborban, milyen edzést tartott nektek, milyen életmódbeli tanácsokat adott?

Ő egy workshopot és egy edzést is tartott számunkra. Az edzés nagyon fárasztó volt, harmadnap is izomlázunk volt tőle, főleg guggolós és hasizom-gyakorlatokat végeztünk kisebb csoportokban. A workshopon pedig arról beszélt, hogy az étkezésben mire figyeljünk a versenyig, például kerüljük a zsíros ételeket, édességet és fehér kenyeret. Karácsony idején, ez elég nehéz volt, de igyekeztem megfogadni a tanácsokat és tornáztam is.

Milyen a többi lány, aki részt vesznek a versenyben? Tudtatok beszélgetni?

Bennük is pozitívan csalódtam, mindenkivel lehetett beszélgetni. Mindenki barátságos volt, kerestük egymás társaságát, beszélgettünk, mikor volt rá időnk. Egy szobában négy lány aludt, nagyon hamar megtaláltam a közös hangot a szobatársaimmal, pedig kicsit visszahúzódóbb személyiség vagyok.

Milyen gyakorlattal készültetek a versenyre?

Betanultunk egy koreográfiát, ami nagyon fárasztó volt, nem voltam hozzászokva, hogy magassarkúban járjak, ritmusra vonuljak benne, főleg nem kamerák előtt. Egy kommunikációs szakember pedig segített felkészülni a bemutatkozó videónkra, ilyet sem csináltam még korábban, de hasznosnak találtam ezt is. Ami nem gyakorlat ugyan, de nekem nagyon tetszett az a sminkünk, mindenkinek hasonlóan visszafogottan készítették el, a természetességre törekedtek a sminkesek is.

Mi az a plusz amit kaptál a táborban, amit a hétköznapi életbe is átemeltél?

Nekem fogszabályzóm van és én ezt fotózáskor hátránynak éreztem, de ott mondták, hogy nagyon arányos arcom van és a fogszabályzómat se rejtsem el, az is én vagyok, hozzám tartozik, ettől is természetesebb vagyok. Szóval emiatt azt mondanám, magabiztosabb lettem a hétköznapokban is, ráadásul az ismerőseim mind biztatnak, támogatnak, aminek nagyon örülök.