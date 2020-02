Középpontban a karrier-újratervezés – A váltás oka lehet kiégés, a nőknél a pénz

Hány éves korban érhet utol a kiégés? Elég a munka vagy hivatást keresel? Hogyan motivál középkorú nőként a pénz? Online felmérésükben ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Millenáris Startup Campusban tartott Karrier-­újratervezés workshop és előadás szervezői.

Az előadás kapcsán online felmérés készült, melynek a legfontosabb megállapításai a következők. Egyre inkább érzékeljük magunk körül, hogy barátaink, ismerőseink, kollégáink kiégnek a munkájukban, enerválttá válnak, motivációjukat vesztik. Téves elképzelés, hogy ebbe a negatív állapotba csak az idősebbek kerülhetnek. A kutatásból kiderült, hogy a 20–40 évesek 47,8 százaléka, míg a 40–60 évesek 52,2 százaléka dönt karrier-újratervezés mellett, mert jelenlegi munkakörében már kiégett.

A következő fontos szempont egyértelműen a pénzkereset volt. Minden korosztály fontosnak tartja, hogy több pénzt keressen, de különösen igaz ez a 41–50 évesekre. Míg a 2019-es kutatásunkban a középkorú nők 23,5 százaléka tartotta az álomkarrierje fontos összetevőjének a pénzt, a 2020-as kérdőívet kitöltő nőknek már 45,7 százaléka jelölte meg, hogy több pénzt szeretne keresni. Úgy tűnik, hogy a nők körében a független egzisztencia kialakítása fontos vezérlő­elv lesz a 2020-as években. Az emberek még mindig egyfajta romantikus érzülettel viszonyulnak a munkához, és nemcsak dolgozni akarnak, hanem a hivatásuknak élni. Akiknek ez sikerül, azok el sem tudják képzelni, milyen sokan vannak azok, akik hosszú évek után még mindig keresik, hogy mi az igazi pályájuk.

A karrier-újratervezés kérdőívben feltett kérdésre, hogy mi a célja a karrierváltásának, a kitöltők 43,5 százaléka jelölte meg azt, hogy meg szeretné találni a hivatását. A negyven felettiekről azt gondolnánk, hogy már készen vannak, megtalálták a hivatásukat, és annak élnek nap mint nap. Pedig ez távolról sincs így. Az X generáció és főleg a baby boom generáció tagjait nagymértékben befolyásolták a szülői minták és intelmek akkor, amikor pályát választottak. Náluk gyakori, hogy csak tíz-húsz év után jön el az a pillanat, amikor tudatosul bennük, hogy a valódi hivatásuknak szeretnének élni.

Rákérdeztek arra is, hogy a nők számára milyen az álomkarrier. Ahogy 2019-ben, úgy most is a munka–magánélet összeegyeztetése és egyensúlya vezet.

