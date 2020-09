Közgyűlés után értékeltek a frakciók: az orvosi ügyelet ismét téma volt

Uniós forrásból új bölcsőde épülhet, és megfontolják az egykori MÁV-óvoda megvételét is. A vásárcsarnok építéséhez további önkormányzati forrást nyújtanak – ez is szóba került a tegnapi, közgyűlést követő sajtótájékoztatókon.

Rendben elindulhat az új orvosi ügyelet – hangsúlyozta dr. László Győző alpolgármester (ÉSZ). Kiemelte, Csató Gábor főigazgató korábban levélben erősítette meg, december 31-éig ellátja az orvosi ügyelet feladatát az OMSZ. Az önkormányzat január 1-jétől kezdheti el működtetni az új rendszert a lordok házaként is ismert, 11-es Huszár úti épületben. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz–KDNP) aggodalmának adott hangot. Rámutatott: most két autóval teljesítik a szolgálatot, az önkormányzat pedig egy elektromos autóval kívánja a feladatot ellátni. Ez egyébként az a gépkocsi, amire a nyertes pályázatot dr. Puskás Tivadar polgármester nyújtotta be. Illés szerint gondot okozhat majd az is, hogy az ügyeletnek nem lesz külön diszpécseri szolgálata. Az új bölcsőde létesítése is szóba került. Illés Károlytól megtudtuk, az előző önkormányzati ciklusban elnyert 460 millió forint uniós támogatásból kezdődhet a beruházás

Az egykori városi strand helyén, a Markusovszky utcában épül az új, 48 férőhelyes bölcsőde – erről dr. László Győző beszélt, hozzátéve, a tervezői költségbecslés alapján szükséges pluszforrást, 55 millió forintot az önkormányzat önerőként biztosítja.

Horváth Soma alpolgármester (ÉSZ) arra hívta fel a figyelmet: kezdeményezik az Iseum közérdekű muzeális gyűjteményre történő átsorolását. Ez magasabb szakmai besorolást és több pályázati lehetőséget jelenthet az intézmény számára. Beszélt arról is, hogy megjelent a kulturális és civil alap pályázati kiírása: 15 millió forint keret áll rendelkezésre.

Illés Károly ­frakcióvezető (Fidesz–KDNP) a Schaeffler-­cégcsoport szerződéshosszabbítása kapcsán mutatott rá: a beruházáshoz ötmilliárd forint kormányzati forrás érkezett, így alaptalanok azok a vádak, hogy Szombathely elesne a központi támogatásoktól amiatt, hogy városvezetése baloldali. Kitért az új feladat­ellátási megállapodásokra is. Négy civil szervezettel köt új szerződést az önkormányzat, ez a Herényi Kulturális és Sportegye­sület esetében éves szinten négymillió forinttal kevesebb támogatást jelent. Ez a közgyűlésen is komoly vitát szült. A frakcióvezető hangsúlyozta: szerintük nem arányosak a megítélt támogatások.

A herényi egyesület munkája a legszélesebb tevékenységi kört fedi le: a szállásadástól a Herényi virágút és más kulturális programok megszervezéséig.

Koczka Tibor képviselő (Pro Savaria) a herényi egyesület kapcsán hangsúlyozta: közművelődési feladatokat ad át ebben a megállapodásban az önkormányzat. A Herényiek Házának fenntartása, üzemeltetése ennél jóval többe kerülne az önkormányzatnak. Putz Attila és Horváth Soma viszont arról beszélt, hogy a közművelődési feladatokat Szombathelyen az Agora látja el. Kitértek arra is, hogy más civil szervezeteknél önkéntes munka folyik, nincsen alkalmazott, míg a Herényiek Házában három főt foglalkoztatnak.

Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) a vásárcsarnok beruházása során felmerült pluszköltségek finanszírozásáról is beszélt: erre 169 millió forint keretet hagytak jóvá. Megtudtuk még, a csütörtöki zárt ülésen határozatlan időre választották meg a Szombathelyi Médiaközpont NKft. ügyvezetőjének Némethy Máriát.