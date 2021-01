Közismert vasi embereket kérdeztünk a szilveszterről és a 2021-es fogadalmaikról

A Vas megyei közösségi, kulturális és sportélet ismert személyiségeitől kérdeztük: hogyan töltötték 2020 utolsó éjszakáját, és mit várnak a következő esztendőtől, tettek-e valamilyen fogadalmat a 2021-es évre?

Újévi körképünkben Kirchknopf Gergő, az Ocho Macho frontembere, Kiss Norbert kétszeres kamion-Európa-bajnok, Pammer István, az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének elnöke, a Rotary Club tagja, Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház következő igazgatója, Varga Albin, a gencsapáti művelődési ház vezetője, Kiss Tamás, a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának

klubmenedzsere, valamint Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya nyilatkozott. Nemcsak fogadalmakról, hanem az idei tervekről is.

Kirchknopf Gergő, az Ocho Macho frontembere a családdal és szűk baráti körrel töltötte a szilvesztert. A zenekar nem készült az ünnepekre semmiféle virtuális koncerttel vagy hasonló meglepetéssel. Egyrészt nehéz is lett volna a nyolc, az ország más-más pontjain élő zenészt összeszervezni. Másrészt úgy vélik, hogy az emberek többsége is úgy gondolja, ahogy ők, hogy az élő koncertélményt nem pótolhatja semmi. Arra készülnek, hogy ha majd végre visszakapják ezt a lehetőséget, visszaálljanak a saját útjukra és újra hiteles, őszinte koncerteken találkozzanak szeretett közönségükkel.

– Azt hiszem, amennyi veszteség érte az embereket ebben az évben, annyit tanultunk is, és én ezeket az értékeket szeretném továbbvinni a jövő évre. Bízom benne, hogy más is észrevette, hogy bár a földre került, ám amikor sikerült onnan felállni, markolt is valamit – mondja Kirchknopf Gergő.

Pammer István, az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének elnöke, a Rotary Club tagja szilveszter délután öt órakor videokonferencián találkozott az ország borlovagrendjeinek képviselőivel. A rend vezető lelkésze a virtuális térben mondta el a közös imát és a pohárköszöntőt Isten és a bor dicsőségére. Az évbúcsúztató Pammeréknél is szűk családi körben zajlott, a szokásos közös vacsora helyett ezúttal éjfél után teraszparti keretében koccintottak a szomszédokkal.

– Nagyon sok rendezvény, találkozás elmaradt az elmúlt évben, alig várjuk már, hogy kiszabaduljunk. Egy biztos, hogy ha egyszer eltűnik a vírus, hat hónapig nem fogok beleülni abba a fotelbe, ahol olyan sokat ültem, és bepótolok minden találkozást, ami elmaradt – állítja Pammer István.

Varga Albin, a gencsapáti művelődési ház vezetője is a közösségi alkalmak elmaradását sajnálja a legjobban, hiszen a hagyományőrzőket a találkozások éltetik, amikor megerősítik egymást, egymás közösségeit. Több évtizedes hagyományok szakadtak meg a 2020-as pandémiás évben. Albin is családi körben köszöntötte az új évet, amibe egy kis szomszédolás is belefért – szigorúan nyolc óra előtt.

– A fogadalmam az, hogy ha egyszer a vírus eltűnik a világból, még jobban fogok koncentrálni a szeretteimre és azokra a közösségekre, amikhez tartozom.

Kiss Norbert kétszeres kamionos Európa-bajnok a megszokottól eltérően az idén a barátnőjével kettesben szilveszterezett, pontosabban ötösben a három cicával, akikre nagyon vigyáztak az éjszaka folyamán. A versenyző számára jól kezdődött a tavalyi év, hiszen megalakult a kamion­team, szeptemberben pedig két sikeres verseny is lezajlott, amit a nézők a televízióban követhettek.

Nem volt rossz év, csak rövid, nem jutottunk el az eredményhirdetésig, de mi az elsők voltunk – mondja Norbi, s hozzáteszi: – Az újévi fogadalmaimmal többnyire be szoktam égni… Mivel nagyon édesszájú vagyok, most is megfogadom, hogy kevesebb cukrot és csokit eszem, de tudom, hogy nagyon nehéz lesz betartani.

Kiss Tamás, a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának klubmenedzsere és csapata nehéz éven van túl. Az őszi szezon végén a 6. helyen álló együttes több játékosa korábban hosszú hetekre kidőlt a koronavírus-fertőzés miatt, és a lelkes, csupaszív sportvezető is elkapta a vírust.

– A Haladás-Viktória játékosainak – és persze mindenkinek – elsősorban jó egészséget kívánok – mondja Kiss Tamás.

– Csapatomnak azt is, hogy dobogón végezzünk, és a Haladás-stadionban sok néző előtt Magyar Kupa-döntőt vívjunk. Emellett pedig azt kívánom, hogy stabil legyen az anyagi hátterünk. Magam részéről pedig megfogadom, hogy idén mindennap egyszer körbefutom a Csónakázó-tavat.

Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház színésze, újdonsült igazgatója szokásához híven családjával együtt Sopronkövesden, egy baráti családdal búcsúztatta az óévet. Ilyenkor az a szokás, hogy malacot sütnek és a tábortűz mellett, a csillagokat nézve beszélgetnek.

– Nem szoktam újévi fogadalmat tenni, de úgy gondolom, hogy lesz teendőm bőven, mivel február elsejével átveszem a színház vezetését. Azt kívánom, hogy mielőbb kerüljenek vissza a dolgok a régi mederbe. A próbák addig is zajlanak, hiszen a vendég alkotóknak, akikkel együtt dolgozunk, el kell menniük. Azt szoktam mondani, mirelitet gyártunk, és amikor majd lesz lehetőség rá, felmelegítjük és előadjuk a darabokat. Bízom benne, hogy talán már márciustól újra nyithatunk, és forró estéket tudunk szerezni a közönségünknek.

Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya soha nem zárt még olyan rossz évet, mint 2020-ban.

– Tragikus év volt a tavalyi. Kezdődött a koronavírus-járvánnyal, amely miatt idő előtt be kellett fejeznünk a bajnokságot, pedig nagy reményeink voltak. A szezon korai befejezését anyagi szempontból is megéreztük. Ráadásul a magánéletem is komoly válságba került, amelyet nagyon nehezen dolgoztam fel. Bár most sem zökkenőmentes az élet, én azért bizakodó vagyok 2021-et illetően. Szeretnék beköltözni új házamba, és mindenkit optimizmusra biztatok. Fel a fejjel, ez az év biztosan jobb lesz, mint az előző – nyilatkozza Ferencz Csaba.