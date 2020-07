Közös munka indul – Az FTI-iASK az Európa Kultúra Fővárosa programban

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) és a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program eddigi összekapcsolódási pontjairól, a közös víziókról és a további együttműködési lehetőségekről beszélt dr. Navracsics Tibor, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosa, prof. Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere tegnap az Európa-házban.

Az előzményekről: a Miszlivetz Ferenc vezette intézet sikerrel vett részt Veszprém kihívásában, amelynek révén a város pályázatát támogatta az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre a projekt nemzetközi szakértői testülete. A professzor a kezdetektől aktív volt a stratégia kidolgozásában, az évek óta zajló KRAFT – Kreatív város – Fenntartható vidék program pedig Kőszegről indulva egész régiót fog át. A tegnapi sajtótájékoztatón bejelentették: július 1-jétől az FTI-iASK csatlakozik a kormánybiztossághoz, amelyet Navracsics Tibor vezet, és amelynek alapvető feladata, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa vállalkozást előkészítse és koordinálja.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: szakmai és emberi szempontból is örül a közös munkának a professzorral, az intézettel és Kőszeg városával. A csatlakozást az iASK, annak szellemi termékei, munkatársai és Kőszeg számára is óriá­si jelentőségűnek nevezte. A KRAFT programról szólva kiemelte: pontosan arra fókuszál, amire az EKF vállalkozás is: hogyan lehet a Dunántúl Kőszegtől Balatonig húzódó sávjában olyan új regionális gazdasági modellt kidolgozni, megalapozni és sikerre vinni, amelynek alapja a kreatív ipar, a kultúra, a helyi gazdaságok együttműködése.

Hangsúlyozta továbbá: a vállalkozás csak együttműködéssel vihető sikerre. Erre fontos garancia, hogy a város polgármestere és az intézet főigazgatója között nemcsak szakmai kérdésekben van egyetértés, hanem kiváló a személyes kapcsolatuk is. Az együttműködés fő kifutása 2023 és az Európa Kulturális Fővárosa évad Veszprém megyében és a Balaton régióban, de a végső cél az, hogy 2023 felhajtóerejébe kapaszkodva az egész térség és a Dunántúl új növekedési pályára álljon. Szándékuk, hogy mielőbb megkezdődjön a tényleges „terepmunka”.

Kőszeg és az intézet szempontjából is jelentős pillanatnak nevezte Miszlivetz Ferenc az EKF programhoz való csatlakozást. Kifejtette: mostantól adminisztratív, közigazgatási, politikai és akadémiai szinten is kapcsolódnak, ami a komoly szellemitőke-felhalmozódás első lépése, vonzerőt és gazdasági felhajtóerőt is jelenthet. Ha a program sikertörténet lesz, és nemcsak a megvalósulás évében, 2023-ban, hanem később is, az közös siker lehet, mondta.

– Tetterős csapat van Kőszeg körül. Szívesen veszünk részt „nagy áramlásokban” mint a kultúráé vagy az örökségvédelemé. A helynek műhely jellege van a Nyugat-Pannon térségben – mondta Básthy Béla. Hozzáfűzte még: Veszprémmel jó a kapcsolatuk: az EKF programban szurkolnak a városnak, amely Kőszeggel együtt a Pannon Városok Szövetségének tagja. Az egymástól való tanulás lehetősége a kutatók és a városvezetők szempontjából is fontos. Megismerhetők, adaptálhatók egymás jó gyakorlatai, sikerei.