Közös tapsolással rótták le tiszteletüket az emberek Celldömölkön (Videóval)

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

A 9500.hu szervezésével egy különleges kezdeményezés indult Celldömölkön, melynek értelmében szombaton 19 órakor az emberek kiálltak az erkélyeikre és közösen tapsoltak. De nem csak úgy, minden ok nélkül a vak világba, hanem ezzel a gesztussal igyekeztek megköszönni azoknak a dolgozóknak a munkáját, akiknek a jelenleg kialakult helyzet ellenére is nap mint nap helyt kell állniuk. A taps azoknak is szólt, akik megértették a kormány intézkedését, és szabadidejüket otthon töltötték, ezzel is lassítva a vírus terjedését. Giczi Sándor készített videót az eseményről:

Lukács György egy másik szemszögből örökítette meg a kezdeményezést: