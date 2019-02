Közösen szerveznek kiállításokat és koncerteket a szentgotthárdi szlovénok

A szlovén főkonzulátus épülete gyakran ad otthont különféle kiállításoknak, könyvbemutatóknak, illetve szlovén kórusok, zenekarok előadását is hallhatják itt a szentgotthárdiak. Dr. Boris Jesih főkonzult az intézmény kultúraközvetítő szerepéről kérdeztük.

Megtudtuk, hogy a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusának feladatai közé tartozik a szlovén kultúra megismertetése a magyar közönséggel. Ezt a küldetését részben önállóan, részben pedig a helyi szlovén szervezetekkel együttműködve, a közösen szervezett rendezvények, koncertek, kiállítások formájában valósítja meg. Az főkonzulátus tárgyalótermében – amely egyúttal

kiállítóteremként is szolgál – folyamatosan megtekinthetők az éppen aktuális tárlatok.

A tavalyi képzőművészeti kiállítások közül a leglátogatottabb a maribori ARTdidakta Képzőművészeti Iskola és Galéria által felállított ­MARiBOR – városperspektívák című tárlat volt, a legfigyelemfelkeltőbb pedig a főkonzullal azonos nevű Boris Jesih képzőművész alkotásait bemutató rendezvény. De természetesen nem feledkezhetünk meg a legnagyobb hagyománnyal rendelkező, idén immár 18. alkalommal megrendezendő szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelepről sem, hiszen az egyhetes alkotótábor alatt létrejött műalkotásokból készített válogatás a főkonzulátus állandó kiállításának is tekinthető.

De nemcsak a kortárs képzőművészet, hanem a kulturális tevékenység más területei is rendszeresen helyet kapnak a főkonzulátus épületében, mint például a szlovén zene, költészet, tánc és egyéb hagyományok. Az állami ünnepek – mint például az államiság napja vagy az önállóság és egység napja – alkalmából megrendezett fogadások keretében pedig esetenként egy-egy szlovén tájegység kultúrájának átfogóbb bemutatására is lehetőség nyílik. Az ilyen ünnepi alkalmakon az adott tájegység népzenei és tánchagyományai mellett a helyi kulináris értékekből is ízelítőt kapnak az idelátogató vendégek. Ily módon mutatkozott be már például a kétnyelvű Dobrovnik/Dobronak község, valamint Ormož és környéke (Kog).

A kultúra összeköt bennünket, ennek ékes bizonyítéka, hogy a fent említett rendezvények – amelyekre az anyaországból és Magyarországról egyaránt érkeznek vendégek – gyakori szereplői a különböző szlovéniai kórusok, illetve a határon túli szlovének lakta vidékekről, például az ausztriai Karintiából érkező tamburazenekar, és persze természetesen a helyi, Rába-vidéki szlovének is szívesen fellépnek a főkonzulátus rendezvényein.

– A főkonzulátus törekszik arra, hogy a kulturális repertoár minél színesebb legyen, a szlovén énekszó, zene-, tánc- és képzőművészet minél szélesebb körben ismertté váljon, hiszen egymás kultúrájának megismerésével könnyebbé válik a kapcsolatteremtés a mindennapi élet más területein is. A kulturális alkotómunka a szlovén nemzet egyik alapvető jellemzője, hiszen a szlovének kulturális alkotóereje sosem lankadt, még a kedvezőtlen történelmi körülmények között sem – mondta dr. Boris Jesih főkonzul.