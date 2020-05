Közösségek és falvak fognak össze – Most elmaradnak a találkozások

A határ menti apró településen a nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattal és a Kétvölgy Településért Egyesülettel közösen tevékenykedik a közösségi élet szervezésén.

Mivel a településen alig százan laknak, az egyes szervezetek tagsága között sok az átfedés – tudjuk meg Trajbár Istvántól, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. Jelenleg a lakók többsége szlovén anyanyelvű, de az itt élő családok elöregszenek, és ha vannak betelepülők, azok már a többségi nemzetet képviselik. Békeidőben az egész éven átívelnek a közösségi rendezvények, amelyeken gyakran Orfaluból és Apátistvánfalváról, no meg a határon túli Cepinciből, Markovciból is érkeznek vendégek. A legnagyobb esemény a farsang, de népszerű a falunap és a közös karácsony, és időközben is összegyűlnek az emberek színielőadásra, könyvbemutatóra, közös sütés-főzésre. Kirándulni is gyakorta járnak, ilyenkor szintén több falu lakossága tölti meg a buszt.

A helyi hívek minden évben csatlakoznak a Markovciból induló Egy Úton zarándoklathoz. – Kétvölgyet a turisták is szívesen felkeresik csendjéért, nyugalmáért. Jó itt élni, és dolgozunk is azon, hogy jó legyen – fogalmaz a szlovén önkormányzat elnöke. Kulcskérdés az infrastruktúra fejlesztése. A falubeli fiatalok számára fontos, hogy milyen gyorsan és kényelmesen tudnak bejutni Szentgotthárdra, hiszen munkát, szórakozást is ott találnak.

Jobb közösségi közlekedést szeretnének, és sokat dolgoztak azon, hogy megépüljön a Felsőszölnököt Kétvölggyel összekötő út. Bíznak benne, hogy a Szentgotthárd felé vezető út is megújulhat, közelebb hozva a várost a faluhoz.