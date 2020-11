Közösségi múzeum lett a Pável Ágoston nemzetiségi gyűjtemény

A Magyar Nemzeti Múzeumban adták át a Közösségi Múzeum elismeréseket. A régióban egyedüliként a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény kapta meg a címet.

– Nemcsak a sikert kell látnunk a címben, hanem további feladatokat is: még magasabbra kell emelnünk a közösségi szemléletünket, még több ember, közösség számára szimpatikussá tenni intézményünket – mondta Gueth László, Magyarország egyetlen szlovén nemzetiségi múzeumának munkatársa. Az intézményben működik a város történetét kutató Szentgotthárdi Honismereti Klub, melynek munkássága nagymértékben hozzájárult a cím elnyeréséhez. A Vasi Múzeumbarát Egylettel is együttműködnek. Minden év virágvasárnapján innen indul el a Pável Ágoston-emlékséta, emlékezve arra, hogy virágvasárnap kezdte el Pável Ágoston a környék néprajzi feltérképezését.

Gueth László, Magyarország egyetlen szlovén nemzetiségi múzeumának munkatársa elmondta: nyáron érkezett a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól a felhívás, hogy lehet pályázni a 2020-as Közösségi Múzeum cím elnyerésére. A díjat azoknak az intézményeknek ítélik oda, amelyek múzeumi alaptevékenységükkel összehangolt közösségépítő munkát folytatnak, bevonják munkájukba a helyi lakosságot, a civil szervezeteket, egyéb partnereket. Horváth Tiborné intézményvezetővel úgy döntöttek, hogy elindulnak a pályázaton. Egy online kérdőívet kellett kitölteni, melyben rákérdeztek a múzeum felszereltségére, akadálymentesítettségére, a civil szervezetekkel, helyi lakossággal való kapcsolatra.

Mitől és hogyan válik egy múzeum közösségivé? – kérdeztük a szakembert.

– Az elmúlt évek fejlesztéseinél törekedtünk rá, hogy a múzeum ne csak látogatói, hanem közösségi térként is működjön. Ennek első lépése az volt, amikor a Megélt táj szlovén–magyar uniós projekt részeként a földszinti kiállítóteremben múzeumpedagógiai foglalkoztatóhelyiséget alakítottunk ki. Itt tartunk foglalkozásokat óvodások, iskolások és felnőttcsoportok részére, valamint itt rendezzük meg múzeumi programjainkat, amelyekkel a település lakosságát

szólítjuk meg (múzeumok éjszakája, könyvbemutatók).

Az intézményben működik a város történetét kutató Szentgotthárdi Honismereti Klub, melynek munkássága nagymértékben hozzájárult a cím elnyeréséhez. A Vasi Múzeumbarát Egylettel is együttműködnek. Minden év virágvasárnapján innen indul el a Pável Ágoston-emlékséta, emlékezve arra, hogy virágvasárnap kezdte el Pável Ágoston a környék néprajzi feltérképezését. A széles tematikájú múzeumpedagógiai eszköztár nemcsak a gyermekeknek, hanem felnőtt baráti társaságoknak, munkahelyi kollektíváknak is kiváló csapatépítő tevékenységre ad lehetőséget.

A múzeumba az ország minden részéből érkeznek látogatók – jöttek már a legkeletibb községből, Garbolcról, illetve a legdélebbi Beremendről is. A hazai látogatók döntő többsége őrségi vagy rábavidéki pihenés során keresi fel a múzeumot. Külföldről legnagyobb számban Szlovéniából jönnek, ők teszik ki a múzeum látogatószámának jelentős részét. Népszerű a Pável Ágoston Múzeum az osztrákok körében is, főként a szomszédos gyanafalvi, németújvári, fürs­tenfeldi járásból érkeznek. A külföldi látogatók számára biztosított a szlovén és német nyelvű tárlatvezetés – ez is fontos szempont volt a cím elnyerésénél. A legnagyobb népszerűségnek az 1664-es szentgotthárdi csatát bemutató kiállítás örvend, a hozzá tartozó digitális terepasztallal, amely tízperces animációban mutatja be a keresztény és oszmán hadak között lezajlott ütközetet.

– Nemcsak a sikert kell látnunk a címben, hanem további feladatokat is: még magasabbra kell emelnünk a közösségi szemléletünket, még több ember, közösség számára szimpatikussá tenni intézményünket – mondta Gueth László.