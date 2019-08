Közösségi tér a szentgotthárdi 65 éves könyvtár

Múltidéző képsorok címmel nyílt fotókiállítás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban.

A könyvtár 65. évfordulójára rendezett ünnepségen Molnár Piroska igazgató vetített képes előadásában nézett vissza a múlt évtizedekre.

1954-ben jött létre az akkori nagyközségi könyvtár, 1960-tól működik a jelenlegi épületben, 1990-től a gyermekrészleg is ideköltözött, 2002-től birtokba vették az emeletet, a honismereti klub és a helyi értéktár bizottság is otthonának érezheti az épület együttest. Mutatott képeket a felújításokról, a könyvtár belső tereiről, fiókkönyvtárakról, a szakmai napokról, kiállításmegnyitókról és az évfordulókról is.

Szólt az informatikai és a pályázati fejlesztésekről. Köszöntőjében Huszár Gábor polgármester hangsúlyozta, a városnak mindig szívügye volt a könyvtár. Külön méltatta az intézményvezetőt, aki folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. Beszélt a közeljövő terveiről is: az udvar nyugati oldalán új szárnnyal szeretnék bővíteni a könyvtár épületét, a fenti részt akadálymentesítenék.