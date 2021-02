Krémin Adrienn és Tóth Erika közös vállalkozást visznek és a felelős állattartást hirdetik

Alapvető, hogy minőségi termékeket kínáljanak, használható tanácsokat adjanak a kisállattartáshoz, és kizárólag egészséges állatokat adjanak el – egyikből sem enged a vállalkozó páros. Krémin Adriennel (38) és Tóth Erikával (41) fontos mérföldkőhöz ért kereskedésükben beszélgettünk.

Máshonnan indult és más irányba tartott Krémin Adrienn és Tóth Erika pályája. A két szombathelyi lányt aztán pontosan tíz éve egy állat-

eledel-áruházban összehozta a sors. A kutyák és az állatok szeretete önmagában talán kevés lett volna ahhoz, hogy közös üzleti vállalkozásba kezdjenek, de jó alapnak bizonyult. Most öt alkalmazottat foglalkoztat a kisállat-kereskedés, állateledel és -felszerelés szaküzlet, amelynek a tulajdonosai.

Krémin Adrienn Táplánszentkereszten nőtt fel, szülei révén – édesapjának egyre bővült a fuvarozócége – korán belelátott a vállalkozói létbe. A szombathelyi közgazdasági középiskolából a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájára ment. Kereskedelmi közgazdász diplomát szerzett menedzsment szakon, és az angol-, német- és olasznyelv-tudását tökéletesítette. A nyarakat Olaszországban töltötte ösztöndíjjal egy kinti egyetemen, utána kint vállalt munkát. 2005-ben, 23 évesen jött haza, és kapcsolódott be igazán a szülei vállalkozásába. Gyerekkora óta kutyákkal is foglalkozott. Huszonkét éve a nagytestű, jámbor leonbergi fajta a mindene, kiállításokra viszi a kutyáit, 2006-ban a fajtamentésbe is bekapcsolódott.

Tóth Erika az egyik szombathelyi állateledel-áruházban dolgozott, amikor Adrienn megjelent ott a néhány hónapos leonbergijével. – Adri kutyájával rögtön teljes volt az összhang közöttünk. Én gyerekkoromban, mint a kis Maugli, az első lépéseket szinte a kutyánkkal tettem meg. A nyulaktól a tyúkokig minden állatot imádtam, simogattam. Édesapám kuvaszokat tenyésztett, a nagyszüleimnek tehenei voltak. Az is megfordult a fejemben, hogy állatorvos leszek, végül úgy alakult, hogy fodrász lett az első szakmám. Utána még sok bizonyítványt szereztem: vendéglátó-üzletvezető, boltvezető, targoncás, házi betegápoló – sorolja Erika.

A 2000-es évek elejétől kutyatenyésztésbe kezdett és kiállításokra is járt. Születésnapjára törzskönyvezett Shar pei kutyát kapott a párjától. Adrienn a leonbergijével, Erika a shar pei-jel járt kutyakiállításokra. Így kezdődött a barátságuk, és az idén tíz éve, hogy közös üzletet alapítottak. Miután mindent átbeszéltek, és, mert megbíztak egymásban, baráti segítséggel, a megtakarított pénzüket felhasználva 2011. április 1-jén nyitották meg a kereskedésüket.

Az első három évet ketten dolgozták végig szombat-vasárnapi nyitvatartással, úgy, hogy mindketten több lábon álltak. Adrienn a fuvarozócég ügyeit vitte, mellette tolmácsolt, Erikának vendéglátóhelyei voltak, egy rendezvényszervező cége és vagyonőri munkái. Erika azóta elkezdte kitanulni a kutyakozmetikusságot, Adrienn okleveles kutyakiképző lett. A nyereséget a vállalkozásba forgatták vissza, külföldre járnak kiállításokra, új partnereket felkutatni, új termékeket megismerni.

– Kiegészítjük egymást: én a gazdasági háttérért, az adminisztratív munkáért felelek, Erika a gyakorlati dolgokért. Neki a kutyatenyésztésen kívül a madarakkal, macskákkal, nyulakkal és az akvarisztikával is több tapasztalata volt. Én mellette tanultam meg sok mindent – meséli Adrienn.

A felelős állattartásra hívják fel a figyelmet. Tanácsot adnak a családoknak, akik kisállatot szeretnének. Közben előfordul, hogy „náluk landolnak” mentett, visszavitt, megunt állatok, amiket, ha úgy adódik, örökbe adnak.

Január 2-án költöztek az új telephelyükre. Tele vannak tervekkel: kutyakozmetika működhetne, hátul beltéri kutyafoglalkozásokra, kiállítási felkészítésre is van hely. A hobbikutyásokat, a kiképzőket is várják, igény esetén madárkiállításra is nyitottak. A megszokott rendezvényeiket is folytatnák: nagyszombaton a nyuszikiállítást és a kutyaszépségversenyt.

A jövő, remélik, csupa jót hoz. Korábban volt két leopárdteknősük, azok 60–80 centiméteresre és húszkilósra megnőnek. Amikor megkérdezte valaki, hol tartják majd őket, azt válaszolták: nyugdíjas korukban rajtuk ülve fognak kiszolgálni – mesélik nevetve.

Kiemelt képünkön: Tóth Erika a lógófülű, mini kosorrú nyúllal, Figaróval, jobbról Krémin Adrienn mosolyog