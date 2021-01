Kresznerics-díjasok mondják össze a Himnuszt

Bár annak rendje és módja szerint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár is zárva van, kedden a celli Kresznerics-díjasok néhány percre bemehettek az oldalajtón. Nem együtt: sorban, egyenként, hogy négysoronként elmondják Kölcsey Ferenc Himnuszát. A teljes felvételt január 22-én, a magyar kultúra napján – a Himnusz születésnapján – teszi közzé a celli városi televízió.

A bejáratnál dr. Németh S. Katalin irodalomtörténésszel találkozunk, utána Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója érkezik. Délután kerül sorra Vass Veronika tanárnő és Molnár Gábor nyugalmazott kulturális és szakreferens. És így tovább: a huszonegy Kresznerics-díjas közül tizenöten vállalták, hogy beszállnak a „nagy versmondásba”.

A celldömölki önkormányzat 2008-ban alapította meg a Kresznerics Ferenc-díjat „a könyvtárügy, könyvterjesztés, a nyelvészet, a magyar kultúra és külföldi megismertetése, az oktatás, az egyházi élet és a tudomány területén maradandót alkotók részére”. A díjról szóló rendelkezés kiköti azt is, hogy olyan személyek részesülhetnek az elismerésben, akik „városunkhoz, Kemenesaljához kötődnek, illetve tájegységünkkel kapcsolatban alkottak maradandót”. A Kresznerics-díjat első alkalommal 2009-ben adták át: Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkésznek és Németh Lajos nyugalmazott gimnáziumigazgató-helyettesnek; ők ketten már nem élnek.

Az elismerést minden évben a magyar kultúra napja alkalmából adják át. – Így lesz ez most is – mondja Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója, a Himnusz-felvétel szervezője, házigazdája (maga is a díj birtokosa). Nagy, nyilvános ünnepséget persze most nem rendezhetnek, a két idei díjazottat szűk körben köszöntik a művelődési központban.

Régi hagyomány az is, hogy a Kresznerics-díjasok minden év januárjában ellátogatnak Kresznerics Ferenc sírjához az alsósági katolikus temetőben. Most is megtették, szintén szűk körben (a fehér asztal melletti beszélgetés is elmaradt). A Kresznerics-díjasokat Pálné Horváth Mária mellett Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetője képviselte. A sokoldalú tudós pap sírhelye a Nemzeti Sírkert része. Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én Iváncon született, és 1832. január 18-án Alsóságon halt meg. Itt szolgált plébánosként, itt teljesedett ki tudományos (nyelvészi) pályája. Vidékről lett a Magyar Tudós Társaság (a mai MTA) tagja – mint kortársa, Kölcsey Ferenc.

Nélkülük ma másképpen szólalnánk meg, más lenne a magyar. 2021 elején fölfénylik a Himnusz-sor: „Hozz rá víg esztendőt.”

Kiemelt képünkön: Felvétel a KMKK Móritz Galériájában. A befejező sorokat Molnár Gábor kapta