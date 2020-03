Kréta és Messenger: Celldömölkön kedden startol a digitális oktatás

Menteni a tanévet és az érettségizőket: ez a fő cél most a középiskolákbant. Az új helyzet nagyfokú önállóságot és extra szorgalmat követel majd a diákoktól. Celldömölkön ma startol a digitális oktatás.

Hogyan tovább? Feltehetően nem Sipos Tibor volt az egyetlen iskolaigazgató, akinek ez volt az első gondolata pénteken este, miután bejelentették, hogy hétfőtől tantermen kívüli, digitális oktatásra állnak át az iskolák. A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója mindenesetre nem késlekedett: szombaton pedagógusokkal és informatikai szakemberekkel éjszakába nyúlóan keresték a technikai megoldásokat. A pedagógusok hétfőre összegyűjtötték a tanítványaik e-mail-címeit, és összeírták, kinek milyen eszköz és infrastruktúra (asztali számítógép, laptop, okostelefon, mobilinternet) áll rendelkezésére otthon. A gimnázium 250 diákja már a hétvégén megkapta az első online feladatot: az iskolai adminisztrációs felületére, a Kréta programba belépve el kellett olvasniuk az igazgató üzenetét. Ez az információk átadására is alkalmas program lesz a fő kommunikációs csatornájuk az elkövetkezendő időszakban. És a Messenger, amelyen csoportokat alkotva kommunikálhatnak majd diákok és tanárok.

Sipos Tibor szerint az új rendszer a pedagógusoknak is kihívás, de a diákoktól is nagyfokú önállóságot, extra szorgalmat követel majd. Celldömölkön ma startol a rendszer: az igazgató a hétfői nevelőtestületi értekezleten azt kérte kollégáitól, hogy mindennap 8 és 14 óra között juttassák el a tananyagot a diákoknak, és 16 óráig álljanak a tanítványaik rendelkezésére arra az esetre, ha kérdéseik lennének. Sipos Tibor könnyen érthető, lényegre törő tananyagot kért kollégáitól. Hozzátette: elképzelhető, hogy a bonyolultabb tananyagot (például matematikából) online el is magyarázza a tanár, mondjuk egy zárt Face­book-csoportban. Hangsúlyozta azt is, hogy a fókuszban az érettségizők állnak majd – kollégáik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy felkészülten álljanak majd a bizottság elé – hogy mikor, az persze a járvány lefolyásától is függ.

– Ma még bemehettünk az iskolába a dolgainkért, de már itthon vagyok, épp a magyarérettségi tételeihez olvasgatok. Elhatároztam ugyanis, hogy azt az időt, amit iskolában töltenék, azokra a tantárgyakra fordítom, amelyek fontosak az érettségihez és a továbbtanulásomhoz – mesélte hétfőn Horváth Florencia, a Berzsenyi Dániel Gimnázium végzős diákja.

Florencia és az osztálytársai próbálnak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, és már barátkoznak a gondolattal, hogy elmarad a ballagásuk. Azt mondja, ezt sajnálják legjobban – bár lehet, hogy addig erre is kitalálnak majd valamilyen alternatív megoldást. És persze nagy kérdés az érettségi is, ami az eredeti forgatókönyv szerint május 4-én kezdődne.

Egy biztos: ez a nehéz, mindenki számára ismeretlen helyzet sok erőfeszítést követel mindenkitől: diákoktól, pedagógusoktól és szülőktől egyaránt.