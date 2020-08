Kukkolós ügy: rendőrségi feljelentés, baloldali szálak, felháborodott szülők és szurkolók

A hétvégén több országos portál kiemelt helyen foglalkozott a szombathelyi kukkolós üggyel: a kosárlabdacsapatnál dolgozó fiatalember állítólag titokban felvételeket akart készíteni a kézilabda-akadémia utánpótláscsapatának tagjairól.

Lapunk is megírta, hogy közleményben tudatta a Falco KC Szombathely Kft., a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, valamint az Aréna Savariát üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft., hogy a kézilabdacsapat utánpótláskorú játékosairól július 29-én valaki felvételt akart készíteni az öltözőablakon keresztül. A panaszt kivizsgálták, majd feljelentést tettek. Közölték azt is, hogy július 31-én „az ügyben érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban dolgozó munkavállaló munkaviszonya azonnali hatállyal megszűnt.” Érdemes tudni, hogy az elkövető azt megelőzően az SZKKA sajtóreferenseként dolgozott, így jól ismerhette a csapat játékosainak mindennapi rutinját. Tudhatta, mikor tartják edzéseiket és mely helyiségekben szoktak átöltözni.

A Pesti Srácok írta meg a hétvégén: a Falco KC Szombathely Kft.-nél dolgozó S. Á. az, aki titokban akart fotókat készíteni az utánpótláscsapat játékosairól (17-18 éves lányok játszanak ebben a korosztályban).

Az Aréna Savariában egy hátsó folyosó vezet a konditeremhez, azon többen is járnak. Oldalt találhatók az öltözők, amelyeken legalább két méter magasságban vannak azok az ablakok, amelyeken keresztül S. Á. állítólag felvételt akart készíteni. A folyosón kamera nincsen, azonban az épület egyik kamerája erre is pásztáz, az rögzítette, ahogy – értesüléseink szerint – S. Á. a folyosón sétál, az ablakoknál a karját kinyújtja kezében a telefonnal, majd annak képernyőjére pillant. Úgy tudjuk, „a sétát” többször megtette július 29-én.

A baloldal ifjú reménysége volt?

Az ügyben egyelőre sok a kérdés. Egyrészt tény: a Falco KC Szombathely Kft.-ben S. Á. nemrég töltötte be a PR- és marketingmenedzser pozíciót. Sportkörökben azt beszélték azért, hogy később ő válthassa Gráczer Györgyöt az ügyvezetői székben. A fiatalember értesüléseink szerint Tóth Kálmánnal, az Éljen Szombathely Egyesület (ÉSZ) frakcióvezetőjével ápol baráti kapcsolatot. Minderről több közös nyaraláson készült, és a közösségi oldalon megosztott fotó is árulkodik. Köztudott, mennyire szívén viseli a Falco sorsát a baloldali frakcióvezető: a tavalyi önkormányzati kampányban El a kezekkel a Falcótól! címmel sajtótájékoztatót is tartott. Akkor Tóth Kálmán azt nehezményezte, hogy a Fidesz–KDNP egyik képviselőjelöltje a Falco ellendrukkere. A kukkolós botrányban egyelőre nem szólalt meg, az érintettől nem határolódott el. Sőt, közösségi oldalán tegnap délután még elérhető volt az a kép, amin a szombathelyi kosárcsapat BL-sorsolását – éppen két héttel az ominózus eset előtt – S. Á-val közösen nézik. – A társaságok által közzétett sajtóközleményből értesültünk az incidensről – ezt Illés Károly, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője mondta el. Hozzátette, amennyiben az abban foglaltak beigazolódnak, azt frakciójuk mélységesen elítéli.

Czeglédy sem marad ki az ügyből?

További érdekesség – amit szintén a Pesti Srácok közölt –, hogy S. Á. jogi képviseletét nem más látja el, mint Czeglédy Csaba. A portál cikkében azt írta: „A máskor DK-s politikusok ügyvédjeként oly büszkén parádézó Czeglédy most hirtelen szemérmes hallgatásba burkolózott és masszívan ködösíteni próbált válaszában. Arra az egyszerű, igen-nemmel megválaszolható kérdésre, hogy ő látja-e el S. Á. jogi képviseletét az ügyben, mindössze annyit válaszolt, hogy „az is az ügyvédi titok körébe tartozik, hogy egy ügyvéd kinek a képviseletét látja el, így amennyiben ügyvédi irodánk látná el az ügyben bárki képviseletét, az illető engedélye nélkül e körben sem adhatnánk tájékoztatást.” Mi tesszük hozzá, hogy S. Á. a Czeglédyhez is köthető, már megszűnt rádiócsatornánál is dolgozott korábban, emellett a nyugat.hu újságírójaként is ismert volt sportszakmai körökben. Czeglédy egyébként az úgynevezett Kaleta-ügy kirobbanásakor, február derekán közösségi oldalán a következőt posztolta: „Micsoda őrjöngés lenne, ha egy baloldali közéleti szereplő számítógépén akár egyetlen 18 év alatti fényképfelvételt találnának…” Arról egyelőre nincs információnk, hogy a rendőrség talált-e S. Á-nál 18 év alatti személyről készült fotót. Az viszont tény, hogy a létesítményt üzemeltető önkormányzati cég feljelentése alapján személyes adattal visszaélés vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást a Szombathelyi Rendőrkapitányság – erről Cser Zsófi a sajtóreferens tájékoztatta szerkesztőségünket.

Az ügyvezetői székről is szól?

Forrásaink arról is beszéltek, hogy Molnár Miklós a Vasivíz Zrt.-től a Falco csapatához ejtőernyőzne. A Pesti Srácok írásából az is kiderült, hogy a kosárcsapatot három évtizede vezető, és a magas szakmai színvonalhoz ragaszkodó Gráczer György pár hónapon belül távozna az önkormányzati társaság éléről. S. Á. az országossá dagadó botrány mellett pedig csak egy dolgot hagy maga után a cégnél: a megüresedő PR- és marketingmenedzser pozíciót. A városházát is megkerestük az ügyben, válaszukban közölték: Gráczer György ügyvezetői megbízása 2021. június 30-áig szól, így a továbbiakkal kapcsolatos kérdés jelenleg nem időszerű, a városvezetésnél nincs is napirenden. Hozzátették azt is, hogy tekintettel a folyamatban lévő rendőrségi eljárásra, az ügy lezárásáig a szombathelyi önkormányzat nem tesz további nyilatkozatot.

A szurkolók és a szülők felháborodtak

A jó hírű, Szombathely számára is számos dicső napot hozó kosárlabdacsapat szurkolói közül többen az ügy hallatán felháborodtak. Információink szerint a kézilabdás lányok szüleit és a szurkolókat egyaránt sokkolták a történtek: úgy tudjuk, hogy demonstrációra készülnek, hogy az elkövető elszámoltatását követeljék.