Külföldről hazalátogatók: ki mentesül a hatósági házi karantén alól? – Az Operatív Törzs válaszolt

Egyik olvasónk kérdését tolmácsoltuk az Operatív Törzs felé – Kiss Róbert rendőr ezredes válaszolt.

Olvasónk több Németországban dolgozó magyarról is tud, akik Magyarországon is rendelkeznek bejelentett lakcímmel, és szeretnének egy hétvégére hazalátogatni a családjukhoz. Arra kíváncsi, hogy amennyiben valaki Németországban tesztet csináltat és negatív az eredmény, eltekintenek-e a Magyarországon a kéthetes karanténtól. Szerinte Németországban, ha nem haladja meg a külföldön tartózkodás a 48 órát, nem kell karanténba vonulni. Várható-e nálunk is ilyen rendelkezés?

Kiss Róbert azt mondta: hazalátogathat. A jogszabály értelmében az mentesül a karantén alól, aki az egészségügyi vizsgálat alapján bizonyítja, hogy gyógyult, fertőzés tüneteit nem mutatja, vagy igazolása van arról, hogy a belépést megelőzően legalább 14 napos járványügyi megfigyelés alatt állt.