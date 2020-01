Különleges módon köszöntötték az Őrségben az új évet

Túráztak Szilveszter napján az Őrségben. Csoportképet is készítettek drónnal, nem akármilyet.

Negyedik alkalommal csábította a szabad levegőre az embereket Szilveszter napján az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület. Négyszeres túljelentkezést regisztráltak a szervezők, végül úgy döntöttek: a kétszáz résztvevőre tervezett túrát kibővítik, így összesen kétszázötvenen vágtak neki a 10 és 25 kilométeres távnak.

– Ez két táv két kört fedett le: a kisebbik része volt a nagynak, azonban nem Őriszentpéterről, hanem Szalafőről indult, ott csatlakoztak a 25 kilométert teljesítőkhöz – mondta el Légrádi Zoltán, az egyesület vezetője. Kiszámolták: 3500 kilométert gyalogoltak a résztvevők összesen a szilveszteri túrán. Gyaloglók az egész országból jöttek, a legmesszebbről – ez kb. 400 kilométert jelent – Tiszakécskéről érkeztek, de sokan Budapest környékéről, Észak-Magyarországról, Zala és Somogy megyéből, és sok vasi is csatlakozott hozzájuk. Voltak, akik a családjukhoz jöttek haza karácsonyozni, de Tenerifén élnek.

A túrázók meglátogatták a Pityerszert, a magyar–szlovén határon a határkőparkot és a Kömpe szeme kilátót is. Itt csoportfotóra is összeálltak mind a kétszázötvenen: 2020-at formázták meg a résztvevők. Az idei a kerékpározás éve is Magyarországon, ezért a nullákkal biciklikereket formáztak, küllőkkel. Senkit sem kellett sokat kérni, hogy képre álljon, hiszen a fotó emléket állít a jó hangulatú, vidám közösségekből, családokból, baráti társaságokból szerveződött túrának.