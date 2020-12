Kutyáink év végi biztonságáról az egyik kőszegi kutyaiskola tulajdonosát és oktatóját kérdeztük

A szilveszter közeledtével görcsbe rándul az állattartók gyomra is, hiszen a tűzijáték bajt jelenthet. Kutyáink év végi biztonságáról Rapcsányi Fruzsinát, az egyik kőszegi kutyaiskola tulajdonosát és oktatóját kérdeztük.

Egy időre fellélegezhettek a gazdik a szilveszter miatt, azonban, ahogy korábban mi is megírtuk, a tűzijátékok használatának tiltása magánterületekre nem vonatkozik. Valószínűleg jóval kevesebb helyről röpülnek a magasba idén a rakéták, de az állattartók számára még így is okozhatnak kellemetlen perceket, órákat.

Fontos ezért időben felkészülni az év végi durrogtatásra, hiszen minden esztendőben több száz kedvenc menekül el az otthonából, sokan pedig nem is térnek vissza többé.

– Talán a legfontosabb dolog, hogy kutyáinkat erre az egy éjszakára mindenképpen engedjük be zárt térbe – hangsúlyozza az oktató. Ez lehet a lakás vagy ház, de akár a garázs is, a lényeg, hogy ne tudjanak kiszökni, esetleg réseken átbújva menekülni. Amellett, hogy a szökés lehetőségét kizártuk, igyekezzünk kiválasztani azt a helyiséget, ahova a legkevésbé jut majd el a durranások hangja. A hirtelen és fülsértő zajok, fények hatására sokkos állapotba kerülő, rémült ebek teljesen máshogy viselkedhetnek ilyen esetekben, akár gazdáik hangját is figyelmen kívül hagyhatják. Ilyenkor a kiabálással sem segítünk, hiába próbálnánk csitítani az esetleges ugatásukat.

Igyekezzünk tehát a zárt teret minél meghittebbé tenni. Tegyük oda kedvenc takarójukat, játékukat, ezzel is növeljük biztonságérzetüket!

Ha a helyiségben ablakok is vannak, takarjuk el, húzzuk be a függönyt, ezzel csökkentsük a fényhatásokat. Lehetőség szerint töltsük

velük az egész estét, azonban nagyon fontos, hogy ilyenkor ne babusgassuk és ne simogassuk a rémült állatot. Ezt a ebek dicséretként értelmezhetik, megerősítjük bennük azt, hogy félniük kell – mondja el a kutyakiképző, hozzátéve, adjuk meg a lehetőségét annak is, hogy ha akarnak, maguktól oda tudjanak jönni hozzánk.

A gazda viselkedése is nagyon sokat számít. A kutyák vezetőként tekintenek ránk, igyekezzünk tehát nyugodtan, közömbösen viselkedni jelenlétükben, megmutatva, hogy nincs mitől félni. Fontos a gazda és az állat közötti viszony is, ha a kutya tudja azt, hogy mellettünk mindig biztonságban van és nem sodorjuk veszélybe, nagyobb esély van rá, hogy nyugodtabban viselkedik. Ha kedvencünk nagyon nehezen viseli ezt az időszakot, állatorvostól is szerezhetünk be különböző nyugtató hatású készítményeket, de ezek használatáról mindig tájékozódjunk alaposan!