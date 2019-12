Kutyás karácsony – Ilyenkor látványosan megnő az adományozók száma

Ha tehetjük, gondoljunk karácsonykor azokra a kisállatokra is, amelyek ki tudja, milyen sanyarú idők után, most menhelyeken, gazdi nélkül kell hogy eltöltsék napjaikat.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

A Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány megalapítója, Minárcsik Sándor azt tapasztalja, hogy az adventi időszakban látványosan emelkedik az adományozók száma, egyre többen érzik fontosnak az árva állatok támogatását.

– Rendszeres támogatóink mellett ilyenkor sokan gondolnak ránk egy-egy zsák táppal, takaróval, tisztítószerrel. A tapasztalatunk alapján januárban visszaesik az adományozás, és a most kapott készletből kell általában márciusig kihúzni – fejtette ki. Önkénteseik főleg az állatok ápolásában, fekhelyeik takarításában, sétáltatásban segítik munkájukat. – Sajnos a jelenlegi helyünk nem alkalmas arra, hogy egyszerre sok önkéntest fogadjunk, viszont tavaszra már lesz egy új közösségi terünk, ami még meglepetés – adta tudtunkra titokzatosan. Különleges programokkal nem készülnek állataik számára. Mint mondja, az év 365 napjában ugyanazt a szeretetet és törődést kapják tőlük, amit nem tudnak már hova fokozni. Azért imádkoznak, hogy az ünnepek alatt ne legyen beteg egy kutyusuk sem, ugyanis legtöbbször nincs hová vin­niük őket ilyenkor.

A Fekete István Állatvédő Egyesületnél sincs hiány karácsony előtt a támogatókból. Több felajánlás érkezik hozzájuk az évnek ebben az időszakában magánszemélyektől is, de ami a legnagyobb öröm számukra, hogy vállalkozók, iskolák is rendeznek mentett állataiknak gyűjtést. Vigh Andrea, a menhely lelke, programjaik ötletgazdája elmondta: a menhelyen nincs különbség ünnep és hétköznap között, a kutyákat ugyanúgy el kell látni. Karácsony közeledtével feldíszítik a telepüket, de úgy gondolják, ez inkább az embereknek érdekes, nem a kutyáknak.

Sajnos télen kevesebb az önkéntes kutyasétáltató, de a leglelkesebbek mindennap kilátogatnak, a kutyák nagy örömére. – Aminek a legjobban örülünk, az a jó minőségű felnőtt- és kölyökkutyatáp, illetve ha „személyre” szabottan kapnak védenceink ajándékot – mesélte. Erre biztosítanak is lehetőséget. Jelenleg is megtalálható Facebook-oldalukon gazdikeresőik adventi kalendáriuma, melyben a kisállatok „személyes kívánságait” olvashatjuk. Akinek kedve tartja, beszerezheti azokat és a december 21-ei Angyalkaváráson át is adhatja. A rendezvényen lesz még egyébként helyi cukrászdák felajánlásából sütivásár, de karácsonyi vásár is a tavalyról megmaradt adományokból, melynek bevételét állataik gyógykezelésére fordítják.

Természetesen lehetőség nyílik az állatok örökbefogadására is. Az egyesület munkatársai egyetértenek abban, hogy a legjobb az lenne, ha az ünnepeket szerető családban tölthetnék védenceik. Azonban azt hangsúlyozták, hogy felelőtlenül nem adnak örökbe egyetlen állatot sem. Sokszor tapasztalják, hogy a karácsony előtt gazdára talált állatok az ünnepek elmúltával elfelejtődnek, jönnek a gondok. Ennek következtében év elején sok kölyköt tesznek utcára. Fontosnak tartják, hogy az örökbefogadás egy jól átgondolt, felelősségteljes döntés legyen, hiszen egy kutyát 10-15 évre veszünk magunkhoz. A kölykök különösen sok galibát tudnak okozni: nem szobatiszták, megrongálnak ezt-azt, neveletlenek, sokat kell törődni velük. – Ha alapos utánajárás után úgy ítéljük meg, hogy felelős döntést hoz a gazdajelölt, akkor nem zárkózunk el az örökbefogadástól – mondta Andrea, hozzátéve:

– Hatalmas segítség még az ideiglenes befogadás. Ez azt jelenti, hogy egy kutya vagy macska addig él az ideiglenes befogadónál, amíg nem jelentkezik érte örökbefogadó gazdi. Egyesületünk minden költséget áll, az ideiglenes befogadótól annyit kérünk, hogy foglalkozzon az állatkával, legyen biztonságban nála.

Szintén szombaton adománygyűjtő és nyílt napot tart az Állatvédők Vasi Egyesülete 13 és 16 óra között Szombathely és Nárai között megtalálható menhelyén; kutyasétáltatókat is szeretettel várnak.