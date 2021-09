Kutyatámadás Szombathelyen: A vérengző kutyák gazdájánál jártunk

Nem kívánt nyilatkozni a vasárnapi vérengzést elkövető kutyák gazdája, akinek – mint kiderült – három staffordshire terrierje is van. Az ebeket akár veszélyessé is nyilváníthatják.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, vasárnap hajnalban a Kiskar utcában két amerikai staffordshire terrier megtámadott és megölt egy bichon havenesét, előtte pár órával pedig – feltehetően ugynezek a kutyák – hosszú percekig tartottak sakkban pár utcával arrébb egy fiatalembert egy autó tetején, de ő legalább megúszta. Most az a kérdés, hogy a vérengző ebek gazdája megússza-e – és az sem mellékes, hogy mi lesz a kutyák sorsa, az ebek ugyanis a hírek szerint nem most szöktek meg először. Megírtuk azt is, hogy a rendőrök gyorsan beazonosították a kutyák gazdáját, és az ügyet megküldték a szombathelyi önkormányzatnak mint illetékes hatóságnak. Időközben aztán mi is megtudtuk, hogy ki a kutyák tulajdonosa, ahogyan azt is, hogy kedvencei már vissza is kerültek hozzá. Úgy döntöttünk, felkeressük őt otthonában.

Egy csendes kis utca egyik takaros házához tartunk, a ház előtt autó, az ablak félig nyitva, a kapun harapós kutyára figyelmeztető tábla. Az első csengetésre a házból nem szűrődik ki nesz, de a kerítés mögött azonnal feltűnnek az ebek, láthatóan nem tudják eldönteni, barát vagy ellenség, ugatnának is, meg nem is, aztán csak ugatnak párat, meglepetésünkre azonban nem ketten, hanem hárman vannak. Újra csengetünk, nyílik az ablak, egy asszony tudakolja, mi járatban vagyunk. Elmondjuk. Ő nem akar nyilatkozni – jelenti ki határozottan, de megkérdi férjét, ígéri, majd kisvártatva jön a férj is, de nyilatkozni nem akar ő sem.

Abban többnyire mindenki egyetért, hogy az állat nem tehet semmiről, vagy ösztöne, vagy elhibázott nevelése teszi veszélyessé, a felelősség minden esetben a gazdáé, akinek ha egyebet nem is, azt mindenképpen el kellene érnie, hogy kutyái ne szökhessenek meg. Ha pedig mégis megteszik, tegyen róla, hogy többé ne fordulhasson elő. Ha pedig állatai bajt csinálnak, vagy mint most is, tragédiába torkollik kóborlásuk, viselje annak minden következményét.

Hasonló esetekben a jogszabály lehetővé teszi, hogy az ebeket veszélyessé nyilvánítsák – azóta tudjuk, hogy ténylegesen csak az egyik kutya okozott sérülést, ám miután falkában voltak, a törvény előtt azonos a megítélésük –, ez esetben sokkal szigorúbbá válnak tartásuk feltételei. Ahogyan bírság kiszabása sem kizárt, amelynek mértéke akár a százezer forintot is meghaladhatja. És bár a jog nem írja elő, sokat számítana ilyenkor egy bocsánatkérés is.

