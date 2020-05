Lábunk előtt Szombathely, az ajtó mögött a kutyusunk – Erről is olvashat a hétfői Vas Népében

Tartsanak velünk ötvenöt méter magasra, és gyönyörködjenek a látványban!

Bár arra még várnunk kell, hogy a megszépült Víztornyot személyesen járhassuk be, fotóriporterünket beengedték az épületbe, így olvasóinknak is megmutathatjuk, hogy néz ki most Szombathely új turisztikai attrakciója és kiállítótere. Tartsanak velünk ötvenöt méter magasra, és gyönyörködjenek a látványban!

Az elmúlt időszakban mindenki több időt töltött otthon, sokan dolgoznak home office rendszerben. Ennek persze kis kedvenceink örülnek a legjobban. De hogy viselik majd a kutyusok, ha véget ér a járvány? Szakértő válaszol a kérdésre.