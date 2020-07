Lakásokkal hitegetett, rácsok mögé kerülhet

Ketten is megbíztak a férfiben, aki lakásokat „árult”. A baj az volt, hogy nem voltak eladók az ingatlanok. A „vevőitől” összesen csaknem 5 millió forintot csalt ki.

Egyrészt csalás, másrészt hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelnie az egyébként rovott múltú férfinek, aki 4,9 millió forintot csalt ki két „vevőjétől” – tájékoztatott közleményben Vassné dr. Szele Adrienn, a Vas Megyei Főügyészség szóvivője. Tavaly bonyolította az üzleteit a csaló, az egyik átvert „vevő” 1 millió forintnyi eurót adott neki, hogy vegyen meg egy szombathelyi lakást egy árverésen. Aztán még egyszer ennyit adott ugyanerre a lakásra, és adásvételi szerződést is kötöttek, sőt, még hivatalosnak tűnő e-mailt is küldött a csaló a lakásvásárlásról. Aztán kiderült, hogy nem is állt árverés alatt a kiszemelt ingatlan. A másik „ingatlanvásárló” 2,9 millió forintot adott a vádlottnak előlegként ugyancsak egy szombathelyi ingatlanra, mert az „jó áron” meg tudja szerezni. Esze ágában sem volt azonban a lakásvásárlás, sőt az ingatlan nem is volt eladó. A kicsalt pénz, összesen 4,9 millió forint nem térült meg, a Szombathelyi Járási Ügyészség indítványa pedig arról szól, hogy ítélje a bíróság börtönbüntetésre a különös visszaeső csalót.