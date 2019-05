Lakossági fórumot tartottak a celldömölki városházán

Egy több mint 400 millió forintos beruházás révén jövőre jobb minőségű, tisztított ivóvíz kerülhet a celldömölki hálózatba – hangzott el a város vízminőség-javító programjának helyzetéről a városházán tartott lakossági fórumon.

– A települést hat mélyfúrású kút látja el vízzel, ezekből közvetlenül kerül az iható víz a hálózatba. Amikor a Vasivíz Zrt. lett a szolgáltató, akkor derült ki, hogy itt van a megyében az egyik legrosszabb minőségű víz. A celldömölki ivóvíz mangán- és vastalanítását szolgálja a nyertes pályázat – adott tájékoztatást a helyzetről Fehér László polgármester.

Korábban háromszor utasították el a vízrendszerhez kapcsolódó pályázataikat, számolt be Söptei Józsefné alpolgármester. Azonban Ágh Péter ország­gyűlési képviselő közreműködése révén megvalósulhatott az izsákfai szennyvízhálózat és a mostani beruházás is. Söptei Józsefné a lakossági fórumon is megköszönte Celldömölk parlamenti képviselőjének a beruházások során nyújtott hathatós segítségét.

A kivitelezést végző cég a vízműtelep területén egy új, kapcsolódó épületszárnyat épít. Ide kerül a tisztítási rendszer, amelynek a kapacitása 2400 köbméter, ami egy nyári, meleg napon is fedezni tudja majd a város vízfogyasztását.

Zelles Zsolt, a Vasivíz Zrt. stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy itt alapvetően nem olyan rossz minőségű a víz, mint az ország több pontján. A fejlesztés célja a jobb minőségű víz technikai hát­terének a megteremtése.

A kivitelezésre négyszáz nap áll rendelkezésre, ez a lakosságot kevésbé érinti, ám a várost előre tájékoztatják majd, ha mégis ivóvízszünet lépne föl, amiért előre is elnézést és türelmet kérnek.