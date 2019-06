Lamantinok a dzsesszfürdőben – A Weöres Sándor Színház ismét megtelt muzsikával, improvizációs játékkal

Neves előadók töltötték meg a Weöres Sándor Színházat dzsesszmuzsikával, improvizációs játékkal kedden este – előbb a tábor diákjai, Borbély Mihály triója, majd a brit Liane Carroll és kedvenc magyar zenésztársai, végül a dobos Németh Ferenc formációja.

Fesztiválos élmény, hogy szó szerint játék a zene, szép, komoly játék, magas minőségben, szinte maximumon túli felkészültséggel, teljes koncentrációban, egymásra hangolódva, összerezegve, felelgetve hangra hanggal, zenei gondolatra zenei gondolattal, elkapva a kirojtozódó érzésekből egy szálat, és új szövedékbe szőni be. Megragadni a megnyíló lélekből egy darabot, és beépíteni az estébe, az itt és mostba, a pillanatba, amely csak a miénk, a koncertbe, amelyben lubickolhatnak a dzsesszrajongók.

Borbély Mihály (szaxofon, klarinét) Polygon formációjában Lukács Miklós cimbalmozott, Dés András ült az ütőhangszereknél, hol elgondolkodtatva, hol magukkal sodorva építették fel a megszólalást, a közönség tapssal, ujjongással hálált meg minden izgalmas fordulatot. Liane Carroll a fellépésének első felében egyedül énekelt és zongorázott, nagy nyitottsággal és jókedvvel, sokszor bohóckodással szórakoztatta a közönséget. Ízlések és pofonok, kinek melyik a kedvenc száma, de a lépcsőn ülők között többen akkor voltak a legboldogabbak, mikor megszólalt Nina Simone Sinnerman című száma a 60-as évekből, amelyet a fiatalabbak onnan ismerhetnek, hogy a Thomas Crown-ügy című, 1999-ben készült film egyik sokat dúdolt betétdala volt. Liane Carroll meglepetéssel is készült: minthogy kurzust tart az improvizációs táborban, betanított az énekes hallgatóknak dallamokat, amelyekből performance-t kreáltak a színpadon: három fiú és négy lány énekelte elő a motívumokat, amelyeket a közönség aztán újraénekelt. A brit sztárénekesnő a koncertje második felében Horváth Plútó József basszusgitárossal és Jeszenszky György dobossal játszott. Külön kérte a konferanszié Tímár Gergőtől, mondja el magyarul is, mennyire szereti ezeket a zenészeket, és mekkora élmény neki magának is, hogy velük muzsikálhat. Az Amerikában élő, nagyon keresett magyar dobos, Németh Ferenc meggyőző virtuozitásával varázsolt, Wolfgang Muthspiel gitárossal és Tzumo Árpád zongoristával egy elvontabb, elektronikusabb hangzásvilágot építettek fel. A lamantinsereggé vált közönség ringatózott az örömzenetenger hullámain.