Lángoló lakásból mentettek ki egy nőt Szombathelyen – Kitüntetést kaptak a vasi tűzoltók

A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság két tűzoltója, Terjék Sándor és Keresztes László, akik a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál látják el hivatásos szolgálatukat vehették át Szent Flórián napján a Bátorságért Érdemjel-et parancsnokukkal Rimányi Márk szolgálatparancsnokkal – tájékoztatnak hivatalos közösségi oldalukon.

Nem akármilyen tettükkel érdemelték ki az elismerést. Történt ugyanis: 2020. december 12-én 19.43 órakor érkezett a riasztás, hogy a Szombathely, Károly Róbert u. 23. III. emeleti 7. számú lakásban tűz ütött ki. A lakásban egyedül élő idős hölgy rosszul lett és nem tudott önerejéből kimenekülni az égő lakásból. A tűzesethez a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei kerültek riasztásra. Az egység vezetője Rimányi Márk tű. százados szolgálatparancsnok hőkamerával vizsgálta az égő lakást a párhuzamosan megszerelt sugárfedezetet biztosító két kollégájával – Keresztes László c. tű. zászlóssal és Terjék Sándor Csaba tűzoltó őrmesterrel – együtt hatoltak be az égő lakásba. A szolgálatparancsnok felderítés során megtalálta a kezén és arcán súlyos égési sérüléseket szenvedett idős hölgyet, akit Terjék Sándor tű. őrmesterrel és Keresztes László c. tű. zászlóssal közösen kimentettek az égő lakásból – írják a bejegyzésben.

