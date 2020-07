Lángos és nyugalom a Vadásánál és a Szajki-tavaknál

A Vadása-tónál és a Szajki-tavaknál tegnap délig még csak itt-ott lehetett látni embereket, utána azonban egyre több autó gyülekezett a parkolókban.

Bráyer László és gyermekei – László, Kata és Luca – Fejér megyéből, Balinka-Mecsérről érkeztek az Őrségbe. – Gyakran jövünk a Vadása-tóhoz, a nagymama vett itt nyaralót, és őt szoktuk meglátogatni. Mivel megfáztunk, strandolni még nem tudtunk, csak sétálunk a tóparton – mondja az édesapa, hozzátéve: többnyire pár napot töltenek itt, így volt ez most is, ma már indulnak haza.

Bende-Bielik Tímea is a családjával érkezett, ők Kecskeméten élnek, szintén pár napra jöttek pihenni:

– Olyan környéket kerestünk, ami természetközeli, szerettünk volna nyugodt, faházas környezetben kikapcsolódni. Fürödni még nem tudtunk, a játszótéren voltunk és a tanösvényt jártuk be a gyerekekkel – mondja Tímea.

Ragó Dóra és Samu Zsolt Budapestről érkezett, Magyarszombatfán szálltak meg, horgászni, kikapcsolódni jöttek a tóhoz:

– Egy meseország, gyönyörű, a látvány, a csend, nyugalom maximálisan kikapcsol.

A kempingben is látni mozgolódást: új lakók költöznek be, mások csomagolnak. Handler János, a kemping tulajdonosa azt mondja, az idén csak magyar vendégek jelentkeztek be:

– Jól indult a szezon, aztán a vírushelyzet miatt rengetegen mondták vissza a szállásokat. Egy hónapja kezdtek ismét intenzíven foglalni az emberek: a faházak majdnem százszázalékosan megteltek. A sátorozók, lakókocsisok viszont kevesebben vannak, külföldi abszolút nincs.

A vendéglátóegységek is késő délelőtt nyitnak. Az egyik lángososnál úgy látják: a vírushelyzet ellenére talán nem lesz panasz az idei szezonra sem: – A hétvégék kifejezetten jók, a hétköznapok forgalmát meg inkább az időjárás befolyásolja – tudjuk meg Könye Dávid árustól. A lángos továbbra is favorit. Népszerű a házi sült kolbász, a fiataloknál pedig változatlanul a hamburger és a hot dog vezeti a kedvencek listáját.

A Szajki-tavak strandja előtt jó pár autó parkol hétfőn, de azért helyet könnyedén lehet találni. Délután úgy félszázan lehetnek a strandon, közülük jó páran a vízben lubickolnak, néhányan pedig a büfében eszegetnek, de a legtöbben a füves-homokos parton beszélgetnek. Ezt teszi Anduska Norbert és Kasza János is, akik hétfőn érkeztek családostul Győr-Moson-Sopron megyéből. Kempingben szálltak meg, sátorban alszanak, egy hétig maradnak. A környék látnivalóit is felfedezik, kedden például a Ság hegyet, de jó volna, ha a horgászás is beleférne. Tavaly is eltöltöttek itt egy hetet, az idén pedig visszatértek: a homokos part, a gyönyörű környék és a rendkívüli nyugalom visszacsábította őket.

A strandon ragyogó az idő, legfeljebb néha kissé beborul.

Csakhogy közben Szombathelyen leszakad az ég, márpedig ilyenkor sokan már el sem indulnak – ezt már a strand üzemeltetője, Cséve Károly mondja, aki szerint hétfőhöz képest nem rossz a forgalom, de az elmúlt évekhez viszonyítva jelentős a visszaesés, ami részben a járványnak, részben pedig a szeszélyes időjárásnak tudható be.

– A hétvégét például teljesen elmosta az idő, a járvány miatt pedig a külföldi vendégek maradtak el. A legtöbben a környékről érkeznek, sok a visszajáró, de mindig vannak új arcok is.