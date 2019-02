Last minute vagy inkább first minute? – Érdemes időben kinézni, foglalni

A last minute helyett a first minute nyaralások a kelendőbbek mostanában. A foglalás így nem drágább, de jobban tervezhető. A megfelelő biztosítással pedig attól sem kell tartanunk, hogy elbukjuk az utazás árát.

Szakértők szerint az emberek egyre korábban kezdik tervezni az éves utazásukat. Ráadásul egyre többet is járunk nyaralni. Megkérdeztük az egyik szombathelyi utazási iroda vezetőjét, hogy nálunk is jellemző-e ez a trend.

Mátyás Tiborné azt mondta, egyértelműen tapasztalják ők is, hogy a korai foglalások egyre népszerűbbek. A tavalyi számokhoz képest is jelentősen megnőtt idén az év elején foglalók aránya. A first minute utak ugyanis körülbelül ugyan annyiba kerülnek, mint a régebben slágernek számító utolsó pillanatban választott nyaralások. Az ilyen foglalások ráadásul azért is kedveltek, mert jól lehet velük tervezni az évet. Sok munkahelyen már elvárás, hogy időben beírjuk, mikor szeretnénk kivenni a szabadnapjainkat. Ilyen esetben jól jöhet, ha már az év elején tudjuk, mikor utazunk. Akik amiatt aggódnának, hogy a távoli időpont miatt közbejöhet valami, nekik nyújt jó megoldást a sztornó biztosítás. Mátyás Tiborné azt mondta, nekik minden ügyfelük él ezzel a lehetőséggel. Ráadásul a legtöbb szerződés biztosít olyan lehetőséget is, hogy hatvan nappal az indulás előtt még elállhatunk az utazástól.

A first és last minute utak átlagosan 10-15 százalékkal kerülnek kevesebbe, mint a más időszakban kiválasztott utazások. De minden korosztály szívesen tervez előre – tette hozzá az irodavezető. Last minute útnak ráadásul az marad, amit az irodák valamilyen oknál fogva addig nem tudtak értékesíteni. Ilyenkor az utaslétszám is erősen limitált már.

Mátyás Tiborné azt tapasztalja: sokkal többet utaznak a vasiak. De nem csak ők: – Utazik az egész világ.