Látta, de nem érdekelte a piros jelzés Csempeszkopácsnál – videó

A szabálytalankodó autós nemcsak saját, hanem az ott dolgozó útkarbantartó szakemberek testi épségét is veszélyeztette.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint Vas megyében a 87-es főúton, Csempeszkopács közelében végeztek vasvári mérnökségünk szakemberei nagyfelületű burkolatjavítási munkákat az elmúlt napokban. A beavatkozásokat félpályás korlátozás mellett látták el, a munkaterület mellett a szükséges előjelzéseken túl jelzőlámpás forgalomirányítás volt érvényben.

Egy fedélzeti kamerás felvételen is látszik, hogy ennek ellenére többen teljesen figyelmen kívül hagyták a piros jelzést. A videón látható, hogy a lámpánál szabályosan megálló jármű egy picit előrébb gurult, hogy így is jelezze a sort nagyobb tempóval, szabálytalanul megelőző járműnek, hogy piros a lámpa, kézzel is próbált jelezni, de a szabálytalankodó jármű vezetőjét ez is teljesen hidegen hagyta.

Talán nem is kell nagyon magyarázni, hogy mennyire felelőtlen és veszélyes manővert hajtott végre a szabálytalan és türelmetlen autós, aki nemcsak magát, de az ott dolgozó útkarbantartók testi épségét is veszélyeztette. Arról nem is beszélve, hogy a másik oldalról zöld jelzést kapó járművekkel is balesetezhetett volna. De az is dühítő lett volna, ha emiatt a munkaterületről vissza kellett volna tolatnia, amivel még inkább feltartotta volna a forgalmat. Sajnos általános tapasztalat, hogy a járművezetők nemcsak a kézi, hanem a jelzőlámpás irányítást is teljesen ignorálják.

Ezen a helyszínen is volt olyan autós, aki szintén a piros jelzés ellenére hajtott be, mikor megállították azt kamuzta, hogy rossz a lámpa. A munkálatokat bizonyos szintű korlátozás mellett kell végezniük a szakembereknek, nemcsak saját maguk, hanem a többi közlekedő biztonsága érdekében is. Éppen ezért a járművezetőket arra kérik, hogy az ideiglenes és fix korlátozásokat, figyelmeztetéseket is minden esetben tartsák be a munkaterületek térségében.

A 87-es úton a május 24-i héten is folytatódnak a munkák, így a közlekedőknek ismét jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítaniuk. A munkákról és a forgalmi helyzetről friss információk ITT érhetők el.